Santos inicia série de jogos com o Coritiba em busca da 1ª vitória no Brasileirão

Em busca da sua primeira vitória neste Brasileirão, o Santos entrará em campo às 11 horas da manhã deste domingo para enfrentar um adversário que se tornará um "velho conhecido" em questão de dias. Na Vila Belmiro, o time santista vai fazer o primeiro de três jogos quase seguidos contra o Coritiba, seu adversário também na Copa do Brasil.

O primeiro duelo será válido pela segunda rodada do Brasileirão. Na estreia, o Santos empatou sem gols com o Fluminense, no Maracanã. O ponto somado fora de casa contra o atual campeão carioca foi comemorado pelo técnico Fabián Bustos, que também celebrou a vitória sobre a Universidad Católica (do Equador) por 3 a 2, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana.

Leia Também Recuperado, John volta a treinar e Santos finaliza preparação de olho no Coritiba

As atuações razoáveis deram esperança ao torcedor santista enquanto o treinador argentino parece enfim conseguir dar a sua cara ao time, principalmente com a ajuda dos reforços que chegaram ao clube após a dura queda precoce no Paulistão. Na quarta, dois dos três gols santistas foram marcados por eles: Bryan Angulo e Jhojan Julio.

A dupla pode ser mantida entre na equipe titular neste domingo, compondo o trio de ataque com Marcos Leonardo, ausente no meio de semana porque estava suspenso. Lucas Braga e Ângelo devem ficar como opção no banco de reservas. E Ricardo Goulart voltará a jogar mais recuado, como armador.

As dúvidas estão na defesa. Em recuperação física, o zagueiro Kaiky e o goleiro John também devem ficar no banco. Kaiky ainda usa uma máscara de proteção no rosto para cicatrizar com segurança a fratura que sofreu no nariz, na estreia da equipe santista na sul-americana.

Contra o Coritiba, o Santos vai iniciar uma série de três jogos por duas competições diferentes. Depois da partida deste domingo, as duas equipes vão se reencontrar já na quarta-feira para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Couro Pereira, na capital paranaense. A partida da volta ainda está sem data, mas deve ser disputada três semanas depois, na Vila Belmiro.

"Estamos totalmente focados neles. Serão duas competições diferentes, então temos que nos adaptar com as duas situações distintas. Mas estamos trabalhando bastante e acredito que vamos fazer um bom papel", afirma o lateral-esquerdo Lucas Pires, líder do elenco em assistências na temporada, com três. "Temos que fazer o nosso papel dentro da Vila para começar bem na competição, pois esses pontos conquistados agora farão diferença lá na frente."

Do outro lado, o Coritiba vive grande momento. Campeão paranaense, com direito a eliminação do rival Athletico-PR na semifinal, o time estreou com 3 a 0 convincente sobre o Goiás no Brasileirão, no fim de semana passado.

Para o volante Andrey, o primeiro dos três confrontos com o Santos é uma preparação para o mata-mata da Copa do Brasil. "Este jogo de domingo é um amistoso de luxo. As equipes vão se estudar, porque a Copa do Brasil é uma competição que dá dinheiro para o clube", comentou.

Para este primeiro duelo, o técnico Gustavo Morínigo terá o desfalque do lateral-direito Warley, vetado por conta de dores musculares. É possível que ele esteja de volta ao time para o jogo de quarta. As opções para a posição são Matheus Alexandre, Nathan, recém-contratado, e o volante Val, que poderia ser improvisado na latera. O zagueiro Guillermo também poderia aparecer pelo lado do campo.

A mudança na lateral deve ser a única que o treinador fará na equipe em comparação ao jogo da rodada de abertura do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X CORITIBA

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Willian Maranhão e Ricardo Goulart; Angulo, Marcos Leonardo e Jhojan Julio (Lucas Braga). Técnico: Fábian Bustos.

CORITIBA - Alex Muralha; Matheus Alexandre (Nathan), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ).

HORÁRIO - 11 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

ONDE ASSISTIR - Premiere.