Santos inicia série decisiva no Brasileirão, diz Geuvânio

O Santos terá quatro confrontos contra adversários diretos na luta pelo rebaixamento, contra equipes que estão abaixo da 14ª posição. Os adversários são Joinville, Flamengo, Coritiba e Vasco. Para o atacante Geuvânio, esses jogos serão decisivos, mesmo que o torneio ainda esteja no primeiro turno.

“No papel a sequência não está tão forte, mas o professor já nos alertou para termos atenção, porque estes jogos são decisivos para nós, porque vamos brigar com adversários que estão atrás. Se perdermos, vão nos passar. São jogos mais importantes do que qualquer um, porque são nesses jogos que definimos nossa sequência”, afirmou Geuvânio em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Geuvânio, autor de um dos três gols da vitória sobre o Sport e que classificou o Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil, afirma que a vitória trouxe mais confiança para a equipe. “Não tem o que mudar. Raça e determinação para vencer os jogos. Cada jogo é mais difícil e a gente tem que entrar com essa postura que tem hoje”, disse o atacante do Santos.

O Santos perdeu quatro das últimas cinco partidas no Brasileirão. Com Dorival Jr., a equipe disputou disputou dois jogos – uma vitória por 3 a 0 contra o Figueirense e uma derrota no clássico contra o Palmeiras. “Sabemos a força que tem aqui a Vila Belmiro. Time grande não pode estar nessa situação. A gente vai correr, dar o máximo. Não tem muito o que falar, tem que trabalhar. Tem que ter postura para vencer sempre”, afirmou o camisa 11.