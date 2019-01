Santos inscreve e vai contar com Felipe Aguilar e Éverson no clássico

O técnico Jorge Sampaoli contará com mais duas opções para escalar o Santos no clássico com o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Recém-contratados pelo clube, o zagueiro colombiano Felipe Aguilar e o goleiro Éverson foram incluídos na lista de inscritos do clube e já podem ser aproveitados.

Éverson foi contratado pelo Santos, junto ao Ceará, após pedido de Sampaoli para contar com um goleiro faça uma saída de jogo qualificada com os pés. Mas na última quinta-feira, após a goleada por 4 a 0 sobre o São Bento, o treinador avisou que Vanderlei é o seu titular para o gol nesse momento.

Aguilar, por sua vez, estava no Atlético Nacional e chega para reforçar a zaga, que foi escalada nas duas primeiras rodadas do Paulistão com Gustavo Henrique e Luiz Felipe e não foi vazada nesses compromissos.

O outro reforço do Santos para 2019 é o meia-atacante Yeferson Soteldo. O venezuelano, porém, já estreou ao entrar durante o segundo tempo do duelo com o São Bento, tendo marcado um dos gols da fácil vitória.

Soteldo, inclusive, pode receber uma chance entre os titulares contra o São Paulo, na vaga de Felippe Cardoso, sendo que a tendência é o Santos entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González e Felippe Cardoso (Soteldo).

Com Éverson e Filipe Aguilar, o Santos passa a contar com 19 jogadores na sua lista A de inscritos para o Paulistão, sendo que a relação pode contar com 26 nomes e só precisa ser fechada em 1º de março. O clube pode fazer quatro trocas nas quartas de final e uma é certa, pois o atacante Bruno Henrique se transferiu para o Flamengo.

Confira os jogadores inscritos pelo Santos no Estadual:

Goleiros: Vanderlei, João Paulo e Éverson

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Aguilar

Laterais: Orinho e Victor Ferraz

Volantes: Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Yuri

Meias: Jean Mota e Yeferson Soteldo.

Atacantes: Bruno Henrique, Felippe Cardoso, Copete e Derlis González

A lista B do Santos, com jogadores das categorias de base, tem 19 nomes. São eles: Alexandre Tam, Arthur Gomes, Cadu, Calabres, Gabriel Pirani, Guilherme Nunes, Gustavo Cipriano, Kaio Jorge, Kaíque Rocha, Lucas Lourenço, Lucas Sena, Matheus Guedes, Rodrygo, Sandro, Sandry, Taílson, Victor Yan, Wagner Palha e Yuri Alberto.