Santos inscreve Thiago Ribeiro no Paulistão e fica com só uma vaga em aberto

O Santos divulgou nesta quarta-feira uma lista com 20 jogadores inscritos no Campeonato Paulista. O clube tem até 3 de março para completá-la com 28 atletas e deve fazer isso à medida que for utilizando suas peças. Por enquanto, a grande novidade é a presença do atacante Thiago Ribeiro.

O jogador, de 30 anos, não joga pelo Santos desde o Paulistão de 2015 e teve passagens apagadas por Atlético-MG e Bahia em 2016. Ele inicialmente não estava nos planos do técnico Dorival Júnior, mas convenceu o treinador com boas atuações nos treinos.

Chama atenção o fato de apenas um zagueiro ter sido inscrito por enquanto no Paulistão, o jovem Lucas Veríssimo - o volante Yuri será seu companheiro na estreia. Também zagueiro, Cleber não foi ainda regularizado, mesma situação dos atacantes Kayke, Vladimir Hernández e Bruno Henrique - este último ainda não se apresentou, aliás.

Além desses quatro reforços, o Santos vai inscrever o zagueiro David Braz e o atacante Ricardo Oliveira, titulares do time, que só não enfrentam o Linense na sexta-feira, às 21h, na Vila Belmiro por questões físicas. Uma vaga obrigatoriamente é de um terceiro goleiro, provavelmente Vanderlei.

Com eles, o Santos terá 27 jogadores no Paulistão, restando uma única vaga em aberto. Entre os concorrentes estão o zagueiro Fabián Noguera (contratado no ano passado junto ao Banfield) e o meia Emiliano Vecchio (meia chegou do Catar em 2016), ambos argentinos.

Na semana passada, ao divulgar sua numeração fixa para 2017, o Santos relacionou 37 jogadores. Além de Noguera e Vecchio, não aparecem entre os inscritos no Paulistão os laterais-direitos Luiz Felipe e Daniel Guedes, o zagueiro Gustavo Henrique (machucado), o volante Thaciano, o meia Yan (ambos promovidos do time B), o atacante Matheus Oliveira, o goleiro John e o volante Serginho (voltou de empréstimo).