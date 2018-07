Santos inscreve três reforços e goleiro reserva no Paulistão

O Santos definiu nesta terça-feira a inscrição de mais quatro jogadores no Campeonato Paulista. Reforços contratados para esta temporada, o zagueiro Cleber e os atacantes Kayke e Bruno Henrique agora estão à disposição para o torneio, assim como o goleiro reserva Vladimir.

Com os novos nomes, o Santos tem agora 24 jogadores inscritos no Paulista. São quatro vagas restantes, que o clube precisará preencher até o dia 3 de março. Para o goleiro Vladimir, a inscrição desta terça-feira representou o fim de um longo processo de recuperação, já que desde a pré-temporada ele estava apenas realizando treinos físicos por conta de uma bursite no lado direito do quadril.

"Essa lesão provoca muita dor e não havia condições de treinar no campo, ainda mais que o trabalho dos goleiros exige demais na parte física. Estou muito feliz por ser liberado e vou me empenhar para recuperar o tempo perdido. Acredito que poderei ficar à disposição da comissão técnica para o clássico com o São Paulo, na semana que vem", declarou o jogador, que voltou a trabalhar com bola na segunda-feira.

Contratado junto ao Hamburgo, Cléber teve sua situação regularizada e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na sexta-feira passada, assim como Kayke, que estava no Yokohama Marinos. Já Bruno Henrique foi apresentado e regularizado na última segunda.

Das quatro vagas restantes no elenco santista, três estão praticamente definidas. Elas devem ficar com o zagueiro David Braz e o atacante Ricardo Oliveira, que se recuperam de problemas físicos, além do colombiano Vladimir Hernandez, que ainda não está regularizado.

Confira os 24 nomes inscritos pelo Santos no Paulistão:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Zagueiro: Lucas Veríssimo e Cleber

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique