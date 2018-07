Santos já encara o Cruzeiro na Vila como um 'jogo de seis pontos'

À exceção do meia Lucas Lima, contundido, o Santos terá força máxima diante do Cruzeiro, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Uma vitória vai melhorar a situação do time na classificação, além de barrar a ascensão dos mineiros, potenciais rivais na luta pelo título ou por vagas na próxima edição da Libertadores.

O lateral-direito Victor Ferraz confirmou o pensamento do elenco em relação à partida. “Este jogo tem de ser mais uma final dentro de casa. Jogaremos contra uma equipe que disputará o título. É importante fazer os três pontos, não só para somar, mas também não deixar o Cruzeiro pontuar. Sabemos também que uma vitória contra o Cruzeiro e um bom resultado diante do Corinthians, na próxima rodada do Nacional, pode nos aproximar da liderança”, ressaltou o lateral-direito.

O Santos iniciou o Brasileirão com derrota (para o Fluminense, no Rio, por 3 a 2), mas se recuperou na jornada passada com a vitória sobre o Coritiba, na Vila Belmiro, com gol do zagueiro David Braz.

Mas a partida contra o time paranaense também foi marcado pela lesão de Lucas Lima, que sentiu dores logo no início do jogo. Ao longo da semana, os médicos do clube confirmaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita, contusão que deverá tirar o meia da equipe por pelo menos duas semanas. Ele também perde vaga nos amistosos da seleção brasileira.

Para o seu lugar, Dorival Júnior deverá escalar o colombiano Vladimir Hernández. A boa notícia para a torcida alvinegra é a aparente recuperação do atacante Ricardo Oliveira, que voltou a marcar no meio de semana. Questionado sobre a má fase, o centroavante admitiu que não está satisfeito com seu desempenho, mas diz que não pretende se aposentar, como havia sido ventilado nos últimos dias.

“Não passa pela minha cabeça encerrar a carreira agora. Ainda tenho muitos gols para fazer, quilômetros para correr e alegrias para dar”, ressaltou Ricardo Oliveira, que tem contrato com o Santos até o fim de 2017.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRUZEIRO

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Leo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson e Ariel Cabral; Alisson, Arrascaeta e Rafael Marques (Ábila). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão.

Local: Vila Belmiro.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-per-view.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sfcaovivo