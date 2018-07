Santos já fala em antecipar renovação de Muricy

Além de ser ganhador, Muricy é sócio e frequentador do clube desde criança, e mora ao lado do Morumbi. Embora os dirigentes digam não ter medo de perder o seu comandante, o Santos não está indiferente ao suposto interesse do rival. O vice-presidente Odílio Rodrigues Filho afirmou que a diretoria santista vai iniciar nos próximos dias negociações para antecipar a renovação do contrato de Muricy. O atual termina em dezembro.

"Muricy está feliz no Santos e o Santos está com feliz com Muricy. Ele é um técnico diferenciado e temos todo o interesse em mantê-lo para 2013", afirmou Odilio, lembrando que o treinador faz questão de cumprir integralmente seus contratos. "Em breve vamos iniciar negociações para antecipar a renovação do contrato com ele".

Embora as partes não tenham divulgado os detalhes do contrato que Muricy renovou em dezembro de 2011, consta que o seu salário é de R$ 600 mil mensais e que em caso rompimento unilateral do compromisso a multa seria o pagamento integral dos meses restantes (R$ 3,6 milhões, aproximadamente). Não há cláusula no contrato de pagamento de multa se Muricy sair para assumir a seleção brasileira.

Muricy foi contratado pelo Santos em abril de 2011, após ter se demitido por Fluminense, mesmo tendo conquistado o seu quarto título do Campeonato Brasileiro - os outros três foram com o São Paulo -, em dezembro de 2010. A sua explicação foi que a diretoria do clube carioca não cumpriu a promessa de melhorar a estrutura do departamento de futebol.