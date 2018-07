Santos já não conta mais com permanência de Montillo

SANTOS - Montillo vai mesmo para o futebol chinês. O treinador Oswaldo de Oliveira já não conta mais com o meia argentino e pede a contratação de um reforço do mesmo nível para a posição. Zinho, gerente de futebol, confirma que as propostas do Shandong Luneng para o clube e para o jogador foram irrecusáveis.

Montillo apareceu na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé, fez tratamento para se recuperar do edema na panturrilha esquerda. Depois, se reuniu à tarde com a sua assessoria e representantes do clube chinês para discutir detalhes do contrato. Agora, falta apenas o Santos confirmar oficialmente a transferência.

Com a saída de Montillo, o Santos vai receber entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões. Por isso, decidiu não aceitar propostas do Fluminense ou do mesmo Shandong Luneng por Cícero. "Ele é jogador do Santos, tem contrato em vigência e quando estiver recuperado da contusão no tornozelo (esquerdo) vai voltar a jogar", afirmou, nesta quarta-feira, um dos mais influentes membros do Comitê de Gestão do clube.

De acordo com outra fonte santista, Cícero vai rescindir o atual contrato - resta um ano a ser cumprido - e fazer outro, mais longo e com o reajuste salarial que vinha pedindo. Ele já participou normalmente do treino em campo reduzido dos reservas e garotos do time Sub-17, nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e jogará contra o Ituano, no domingo, em Itu.