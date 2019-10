Santos joga com obrigação de vencer o Ceará para manter sonho

Depois de acumular vitórias sobre CSA, Vasco e Palmeiras, em sequência que reacendeu a esperança do time de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Santos teve a sua empolgação freada com o empate por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo. O resultado fez a equipe cair de novo para a terceira posição. Com isso, um triunfo nesta quinta-feira, sobre o Ceará, no jogo que começa às 19h15 na Vila Belmiro, se tornou uma missão obrigatória para o time santista.

Com 48 pontos, o Santos mantém o sonho vivo de buscar o troféu nacional, mas recebe a equipe cearense ciente de que a sua realidade atual, mais palpável neste momento, é a de se manter consolidado no G-4 e dar um passo de cada vez para depois, quem sabe, sonhar com um voo mais alto neste segundo turno do Brasileirão.

Para o embate com o Ceará, time que tem 26 pontos e está na briga direta com outros rivais para se livrar do rebaixamento, Sampaoli terá o retorno do meia uruguaio Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão contra o Inter, e também poderá contar com o paraguaio Derlis González e o venezuelano Soteldo, além de Felipe Jonatan. Estes três voltaram a treinar ontem no Santos depois de terem atuado por suas respectivas seleções em amistosos.

Cueva, que defendeu o Peru na noite de terça-feira em Lima no amistoso contra o Uruguai, não esteve presente nesta atividade final de preparação para encarar o adversário cearense e mais uma vez não deverá ser aproveitado por Sampaoli. Entre os jogadores que retornaram ao clube ontem, quem tem mais chances de ser titular esta noite é Soteldo. Os atacantes Marinho e Uribe, suspensos, são desfalque.

Pituca comentou sobre o bom momento defensivo do Peixão e também sobre a expectativa para o jogo contra o Ceará, amanhã, na Vila Belmiro! #AquiÉSantos pic.twitter.com/iXzy1Z2Bxs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2019

Pelo lado do Ceará, que amarga a pior campanha como visitante no Brasileirão, com apenas cinco pontos somados longe de Fortaleza, o técnico Adilson Batista terá o retorno do zagueiro Valdo e do volante William Oliveira após cumprirem suspensão. Eles substituem, respectivamente, Luiz Otávio e Felipe Baxola. Por outro lado, o treinador não poderá contar com o atacante William Popp, punido pelo STJD, e com Felippe Cardoso, que pertence ao Santos.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X CEARÁ

SANTOS: Everson; Victor Ferraz (Jobson), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Peres (Jorge); Pituca, Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Sasha e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, William Oliveira, Mateus Gonçalves e Thiago Galhardo; Juninho Quixadá. Técnico: Adilson Batista

Juiz: Rafael Traci (SC).

Local: Vila Belmiro.

Horário: 19h15.

Na TV: Pay-per-view.