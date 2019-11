Santos joga contra o Botafogo para encaminhar vaga na Libertadores

Praticamente sem pretensões de título, o Santos mira garantir logo sua vaga na Copa Libertadores de 2020. E o time paulista terá uma ótima chance de se aproximar ainda mais desse objetivo neste domingo, quando receberá o combalido Botafogo, na Vila Belmiro, às 19h, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em terceiro lugar na tabela, a equipe da Baixada já soma 55 pontos na competição, a 13 do líder Flamengo, mas pode abrir a mesma distância neste fim de semana para o sétimo colocado Corinthians, que é a primeira equipe fora da zona de classificação para o torneio continental. A nove rodadas do fim da competição, os rivais paulistas têm 45 e pegam o próprio time carioca, neste domingo, no Maracanã.

O Santos venceu o Bahia por um suado 1 a 0 na última quinta-feira e com pouco tempo para se preparar para a partida deste domingo e ainda se vê envolto na incerteza sobre a permanência do técnico Jorge Sampaoli para a 2020. "Torço para que ele permaneça, é um grande treinador. Tem o grupo nas mãos e sabe o que faz", afirmou Lucas Veríssimo.

O zagueiro, por sinal, tem presença garantida diante do time de General Severiano. Por outro lado, Sampaoli segue na expectativa para poder contar com o volante Diego Pituca, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas treinou neste sábado. Assim, tem chances de reforçar a equipe neste domingo. Se não tiver condições, Jobson deve ser o titular.

Ausências certas serão as do volante titular Alison, suspenso, e de dois reservas: o lateral-direito Victor Ferraz, que se recupera de uma virose, e o atacante Derlis González, que pediu licença para ir ao Paraguai após a morte de um parente.