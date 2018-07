Santos joga mal, mas vence Ituano e assegura liderança no Paulistão

SÃO PAULO - Mesmo sem apresentar um bom futebol, o Santos derrotou o Ituano por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, e assegurou a liderança do Campeonato Paulista. Cícero, em finalização de fora da área, marcou o único gol da partida, válida pela 4ª rodada.

Com sua terceira vitória em quatro jogos, o time de Muricy Ramalho segue invicto e alcançou os 10 pontos, empatado com a Ponte Preta. O Santos, porém, ocupa a primeira colocação por ter melhor saldo de gols. O Ituano tem apenas dois pontos, na 15ª posição da tabela.

O Santos entrou em campo nesta quarta com mudanças no time e no esquema tático. Neto, que havia treinado como titular, sentiu dores e foi substituído pelo jovem Jubal, campeão da Copa São Paulo de Juniores. Muricy também mudou o meio-campo. Poupou Arouca e Renê Júnior para o clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro - Ituano enfrentará o Mirassol, fora de casa, no sábado.

Sem Arouca, o treinador resolveu reforçar o ataque. E deu chance a Miralles. Assim, testou pela primeira vez neste ano a formação no 4-3-3. Neymar e André, mantido no time apesar do baixo rendimento neste início de ano, completaram o setor ofensivo da equipe.

O ataque reforçado, no entanto, não assustou o Ituano. O time da casa tentou acelerar a partida nos instantes iniciais e criou a primeira boa chance de gol logo no primeiro minuto. Cambará, de cabeça, quase marcou após escanteio. O Santos respondeu com Neymar, em cobrança de falta. O goleiro Anderson fez a defesa, aos 18.

Mas os lances perigosos no início não representaram a partida. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e o jogo caiu de ritmo. Muito marcado, Neymar pouco criou. E voltou a centralizar as faltas do Ituano. No intervalo, o atacante protagonizou polêmica com o técnico do Ituano, Roberto Fonseca.

Ao fim da primeira etapa, Fonseca teria se dirigido a Neymar para criticar sua postura "cai-cai". Diante das câmeras, o atacante disse que o treinador foi racista. Ele teria chamado o jogador de "macaco". Fonseca, porém, negou e disse que Neymar era "surdo e cai-cai".

Muricy voltou para o segundo tempo com mudanças na equipe. Insatisfeito com o rendimento do time, ele retomou o 4-4-2. Sacou o inoperante André e reforçou o meio-campo com Felipe Anderson.

A mudança deu certo. O Santos abriu o placar logo aos 3 minutos, em tentativa de Cícero de longe. Em boa finalização de fora da área, ele acertou o canto direito de Anderson e marcou o primeiro do jogo.

Motivado pelo gol, o Santos aumentou sua presença no ataque e passou a cercar a área dos anfitriões. Contudo, continuava com dificuldade na armação. Montillo, mais uma vez, deixou a desejar no seu papel de substituto de Paulo Henrique Ganso. Eram raros os lances de verdadeiro perigo para a defesa do Ituano.

As melhores jogadas acabavam surgindo em investidas individuais. Dentro da área, e cercado por marcadores, Neymar bateu por cobertura e quase marcou um belo gol. A bola acertou o travessão, aos 38 minutos. Nos acréscimos, o atacante sofreu choque e caiu dentro da área. O árbitro não marcou nada, mantendo o placar de 1 a 0 ao apitar pela última vez.

ITUANO 0 x 1 SANTOS

ITUANO - Anderson; Leandro Silva, Cléber, Victor Hugo, Patrick; Marcinho, Cambará, Michel (Thiago Bezerra), Fernando Gabriel; Luciano (Kleiton Domingues) e Marcão (Adailton). Técnico: Roberto Fonseca.

SANTOS - Rafael, Bruno Peres, Jubal, Durval, Guilherme Santos; Adriano, Cícero, Montillo (Pinga); Miralles, Neymar e André (Felipe Anderson). Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Cícero, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André, Durval.

CARTÃO VERMELHO - Leandro Silva.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

SEGUNDO TEMPO -

48min - Juiz apita e é fim de jog em Itu. Santos vence o Ituano em 1 a 0 fora de casa.

47min - Neymar recebe sozinho só com o zagueiro, mas não consegue espaço para hutar. É escanteio para o Santos.

46min - Ituano busca o empate e tenta atauqe próximo ao gol do Santos.

45min - Santos rouba a bola e Pinga arma contra-ataque com Cícero e Neymar.

44min - Ituano cobra falta, bola passa e goleiro Rafael sai para fazer a defesa.

43min - Bruno Peres rouba a bola, passa para Pinga, que demora a tocar e perde a bola.

41min - Cartão vermelho: Leandro Silva, do Ituano, trava Neymar com carrinho por trás e leva cartão amarelo. Ele já tinha outro carrinho por falta cometida em cima de Neymar no primeiro tempo.

39min - Alteração no Santos: sai Montillo, entra Pinga.

38min - Felipe Anderson puxa o ataque pela direita, lança para Neymar, que mata no peito, giro e chuta no ângulo, mas o goleiro Anderson faz defesa sensacional e evita o segundo gol do Santos.

37min - Cícero se preparava para novo chute de longe, mas foi travado pela zaga.

37min - Montillo recebe a bola, mas chuta em cima de zagueiro.

35min - Santos cobra escanteio, bola é desviada, mas time da Vila recupera lá me seu campo de defesa.

33min - Fernando chuta sem marcação nenhuma de cara com o gol, mas goleiro do Santos defende.

33min - Ituano continua no ataque, mas bola sai longe do gol do Santos.

32min - Ituano sai jogando e Miralles faz falta.

30min - Alteração no Ituano: sai Marcão e entra Adailton.

27min - Neymar tenta drible, mas sofre falta de Marcinho Guerreiro e inicia discussão.

26min - Neymar chega pela esquerda no meio de três, mas não consegue passar e cai.

25min - Ituano e Santos disputam a bola no meio de campo e tentam aumentar o placar.

22min - Ituano cobra escanteio, mas bola passa direto, bate em jogadores do Santos e sai pela linha de fundo depois de passar perto do gol.

20min - Neymar tenta drible, mas escorrega, cai e perde a bola.

20min - Santos chega com cruzamento de Montillo pela direita, mas ele chuta alto e longe do gol de Anderson.

18min - Alteração no Ituano: sai Michel e entra Thiago Bezerra.

17min - Ituano tenta atacar, mas perde a bola e Neymar sai em contra-ataque.

15min - Neymar recebe livre pela esquerda, somente com o zagueiro Kleber na defesa, não consegue segurar a bola e perde a chance de ataque.

14min - Santos tenta cruzamento pela direita, mas Anderson pega sem dificuldades.

13min - Ituano tenta chegar, mas zaga santista recupera e Neymar puxa contra-ataque.

11min - Alteração no Ituano: sai Luciano e entra Kleiton Domingues.

11min - Ituano tena chegar pela direita, mas Durval tira a bola e é escanteio para time da casa.

9min - O Santos chega de novo próximo do gol do Ituano, mas os passes não chegam e a defesa tira a bola.

8min - Cícero faz lançamento longo para dentro da área, Neymar mata no peito, gira, mas perde a bola, que sobra com Miralles e defesa tira muito perto do gol.

6min - Santos segue no ataque e torcida grita. Neymar faz chute no meio da área, mas Felipe Anderson não completa a tabea de cara com o gol.

3min - GOOOOOOOLLLLL do Santos!!!! Em lance inesperado, Cícero chuta forte de fora da área e acerta o canto esquerda do goleiro Anderson, jogando o bola direto para o fundo da rede.

1min - Alteração no Santos: sai André e entra Felipe Anderson.

1min - Santos volta ao campo e segue para o ataque, Miralles chuta forte da entrada da área.

0min - Juiz apita e começa o segundo tempo em Itu.

PRIMEIRO TEMPO -

Depois de discussão com árbitros, Neymar disse que técnico havia lhe chamado de macaco. Na saída do gramado, jogador explica. 'Não entendi. Tanto que voltei pra perguntar se ele tinha falado isso. Ele falou que eu era surdo, não entendi".

Já o técnico do Ituano, José Roberto Fonseca ironiza o jogador: 'Eu falei pra ele 'cai-cai'. Toda hora que ele pega na bola, ele cai e o árbitro marca. A não ser que agora ele vá fazer até adivinhação também', afirmou aos jornalistas.

45min - Juiz apita e é fim do primeiro tempo em Itu com placar em 0 a 0.

42min - O Santos segue no ataque e tenta abrir o placar em Itu. Bruno Peres chuta, mas bola passa por cima do gol de Anderson.

39min - Cartão amarelo para o Ituano: Leandro Silva leva segundo cartão do jogo por falta em Neymar.

38min - Cícero arrisca de linge e chuta do meio de campo, mas bola passa longe do gol do Ituano.

36min - Ituano tem cobrança de falta, mas defesa santista tira de cabeça.

35min - Depois de Montillo lançar errado para André, o Ituano recupera a bola e sai em contra-ataque.

33min - O Ituano chega perto do gol e, de cabeça, manda para o gol, mas juiz já tinha marcado impedimento.

31min - Fernando Gabriel tenta chegar ao gol adversário pela direita, mas é travado pela defesa santista.

31min - Miralles toca para André na área, mas ele gira e perde a bola que é chutada para longe pela defesa.

29min - Vitor rouba a bola, toca para Miralles na direita que chuta para o gol, mas acerta as costas do zagueiro.

27min - Santos vai para o ataque com Neymar que dá chapéu, mas a defesa tira.

26min - Neymar discute com juiz depois de discutir com o técnico adversário Roberto Fonseca e jogo fica parado por algus instantes.

25min - O Ituano tenta se armar, mas defesa santista marca em cima e arma contra-ataque com velocidade.

23min - O Santos recupera a bola e continua no ataque tentando chegar ao gol do Ituano.

20min - Ituano cobra escanteio, mas defesa tira.

18min - Lance perigoso! Neymar bate falta, mas goleiro chega com eficiência e faz grande defesa.

17min - Miralles puxa contra-ataque, lança para Neymar, que toca, mas juiz marca falta porque bola bate na mão de Patrick do Ituano.

15min - Cícero rouba a bola e Santos segue em contra-ataque com Neymar, mas jogador é parado com falta.

13min - Lance da falta volta e Fernando Gabriel bate de novo, mas bola explode na barreira e sobra com tranquilidade para o goleiro.

12min - Cartão amarelo para o Santos: Ituano bate falta, mas Durval sobe antes e leva cartão.

11min - Durval, do Santos, marca falta em atacante do Ituano na entrada da área. É falta com bola parada para o Ituano.

9min - Neymar dispara pela direita, ja perto da grande área é parada pela defesa e juiz marca falta.

8min - Depois de tabela, Marcinho Guerreiro sobra com a bola e faz lançamento, mas defesa tira.

7min - Montillo, Miralles e André armam jogada pela diretia, mas defesa tira.

5min - Neymar começa ataque pelo email, passa no meio de dois, dribla o terceiro, mas passa bola errado. Jogador é aplaudido pela torcida adversária.

4min - Santos sai de trás e arma ataque pela esquerda com Guilherme.

1min - Ituano tenta ataque pela direita, Patrick faz cruzamento, mas bola sai e é escanteio. Depois da cobrança, zagueiro do Santos cabeceia a bola e ela passa muito perto do gol de Rafael, assustando o goleiro.

0min - O juiz apita, dá a largada e a bola começa a rolar no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O Ituano, de uniforme branco, dá o primeiro toque na bola e sai jogando por partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Santos entra em campo com camisa listrada em preto e branco e calção preto.

FICHA TÉCNICA

ITUANO

Anderson; Leandro Silva, Cleber, Vitor Hugo e Alisson; Marcinho Guerreiro, Cambará, Luciano e Fernando Gabriel; Marcão e Tiago Bezerra

Técnico: Roberto Fonseca

SANTOS

Rafael; Bruno Peres, Neto, Durval e Guilherme Santos; Adriano, Miralles, Cícero e Montillo; André e Neymar

Técnico: Muricy Ramalho

Juiz: Leonardo Ferreira Lima

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu

Horário: 22h

Transmissão: Band e Pay-per-view