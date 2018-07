Santos joga para confirmar a vaga na terceira fase da Copa do Brasil

SANTOS - O Santos entra em campo nesta quinta-feira, para enfrentar o Princesa do Solimões, a partir das 21h50, na Vila Belmiro, com a convicção de que conseguirá a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, na semana passada, na Arena Amazônia, em Manaus, o time paulista garante a vaga até mesmo com uma derrota por 1 a 0.

Diante disso, o técnico Oswaldo de Oliveira aproveita que a partida tende a ser uma mera formalidade para o Santos se classificar e dá um descanso para Cícero, um dos principais jogadores do time. Enquanto isso, o chileno Mena está de volta à lateral esquerda e o atacante Gabriel jogará mais centralizado, no lugar de Leandro Damião, que está afastado por tempo indeterminado por causa de uma inflamação no púbis.

As ausências de Leandro Damião e Cícero vão permitir que Oswaldo de Oliveira escale um time mais equilibrado, com dois volantes - Alison, que ficará mais na marcação, e Arouca -, um armador - Lucas Lima - e o ataque que teve melhor desempenho até agora sob o seu comando, com Geuvânio na direita, Gabriel na função de centroavante e Thiago Ribeiro na esquerda.

"São jogadores que já jogaram, o Mena, o Geuvânio. Espero que não mude nada, a equipe vai jogar da mesma forma que tem jogado. Simplesmente procuro adaptar a equipe a cada jogador que entra, mas a composição tática permanece", explicou o técnico, ao comentar as mudanças na escalação.

Se nome do recém-contratado volante Renato aparecer no boletim da CBF ainda nesta quinta-feira, ele ficará no banco de reservas e pode reestrear com a camisa santista no segundo tempo. "Conto com ele. Se o Botafogo liberar a documentação, ele vai para o jogo. Dispensa comentários, é um jogador de excelente qualidade, indiscutível, experiente. E nós estamos precisando dessa qualidade e experiência no nosso elenco", afirmou Oswaldo de Oliveira.