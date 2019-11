Santos joga para manter 100% e defesa invicta nos clássicos como mandante em 2019

O clássico contra o São Paulo, sábado, na Vila Belmiro, pode render ao Santos a classificação antecipada à edição de 2020 da Copa Libertadores e também alguns feitos raros e históricos ao time. Afinal, a equipe chega ao duelo com 100% de aproveitamento como mandante nos seus confrontos em casa nesta temporada contra os seus três principais rivais e também sem ter sido vazado.

São, até agora, quatro clássicos em casa neste ano. O Santos venceu todos eles, tendo superado o Corinthians duas vezes, ambas por 1 a 0. Nos outros dois, triunfos por 2 a 0, sobre São Paulo e Palmeiras. Assim, embora o empate seja suficiente para colocar o time na próxima Libertadores, ele interromperá a série de vitórias.

Essa força como mandante do Santos diante dos rivais em 2019 se iniciou no Pacaembu. Foi lá onde o time bateu o São Paulo por 2 a 0, em 27 de janeiro, e depois o Corinthians por 1 a 0, em 8 de abril, quando foi eliminado do Campeonato Paulista na disputa de pênaltis.

No Brasileirão, atendendo a um pedido do técnico do Jorge Sampaoli por mais jogos na Vila Belmiro, o Santos recebeu seus rivais na Baixada. E repetiu os triunfos, batendo o Corinthians, em 12 de junho, por 1 a 0, e o Palmeiras, em 9 de outubro, por 2 a 0.

Agora, então, será a vez de receber o São Paulo na Vila Belmiro, um rival que não vence um clássico como visitante há mais de mil dias - esse triunfo, aliás, foi exatamente sobre o Santos, em 15 de fevereiro de 2017, quando ganhou por 3 a 1, com Cueva marcando um dos gols da equipe do Morumbi naquele duelo.

A atual sequência de vitórias do Santos como mandante remonta a 2018, pois o time também ganhou o último clássico em casa, em 13 de outubro, quando fez 1 a 0 sobre o Corinthians. E não chega ao sexto jogo por "culpa" exatamente do São Paulo, que segurou o 0 a 0 na Vila Belmiro em 16 de setembro de 2018.

São, portanto, cinco triunfos seguidos como mandante diante dos rivais e seis jogos sem ser vazado em clássicos em casa, pois em 19 de julho de 2018 havia empatado por 1 a 1 com o Palmeiras no Pacaembu.

Confira a lista de clássicos do Santos como mandante em 2019:

27/01 - Santos 2 x 0 São Paulo - Pacaembu - Gols: Luiz Felipe e Derlis González

08/04 - Santos 1 x 0 Corinthians - Pacaembu - Gol: Gustavo Henrique

12/06 - Santos 1 x 0 Corinthians - Vila Belmiro - Gol: Eduardo Sasha

09/10 - Santos 2 x 0 Palmeiras - Vila Belmiro - Gols: Gustavo Henrique e Marinho