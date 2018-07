Santos joga sob pressão com o Coritiba e deposita fé em Robinho

Enderson Moreira tem muitos problemas para escalar o Santos que enfrenta o Coritiba, neste sábado, às 21h, na Vila Belmiro. A única certeza é a volta de Robinho, após retornar dos amistosos da seleção brasileira. O clima do jogo é de tensão.

As dúvidas do treinador são Edu Dracena e Arouca, poupados do treino tático, e Thiago Ribeiro, que voltou a sentir dores nas costas durante a atividade. Enderson não disse se vai escalar dois ou três atacantes e se manterá Souza como titular ou se Alison retornará. No treino, após a saída de Thiago Ribeiro, o ataque teve Gabriel pela direita, Leandro Damião centralizado e Robinho mais à esquerda.

"A gente precisa aguardar o Edu e o Arouca, que apresentaram alguns problemas mínimos em razão da sequência (de jogos), que está sendo pesada para todos os atletas. Caso o Thiago (Ribeiro) não tenha condição, vai ser essa formação mesmo", disse Enderson. "O importante é que o time tenha consistência."

Seja qual for a opção do treinador, ele sabe que a pressão vai ser grande na Vila. Uma parede do estádio amanheceu pichada nesta sexta, com cobranças de classificação para a Libertadores de 2015, pedidos de raça e que os jogadores honrem a camisa do clube. As frases foram rapidamente apagadas, mas serviram para dar uma ideia do clima pesado que cerca o jogo.

Além do descontentamento da torcida pela estranha troca de treinador e da falta de reação do time, que está estacionado em 10.º lugar, com 26 pontos, o que piorou o ambiente foi a gafe cometida pelo presidente Odílio Rodrigues, que sem perceber que estava no ar no programa Bate Bola, da ESPN, afirmou sentir vergonha das más condições que a Vila Belmiro oferece.

A esperança santista é que Robinho mude o comportamento do time. O atacante estava na seleção, foi desfalque diante de Vitória e Sport, e o seu retorno deu novo ânimo aos companheiros no treino de desta sexta.

No Coritiba, Alex continua fora. O técnico Marquinhos Santos confirmou a escalação de Ivan e Luccas Claro na vaga de Norberto e Welinton, suspensos pelo terceiro amarelo.