Santos jogará no Pacaembu como mandante nas semifinais do Paulistão

O Santos jogará como mandante nas semifinais do Campeonato Paulista no Pacaembu. Nesta quinta-feira, antes mesmo da definição de qual será o seu adversário - São Paulo ou Palmeiras - o clube anunciou que o duelo do próximo sábado, às 19 horas, será no estádio paulistano.

Cumprindo uma promessa realizada pelo presidente José Carlos Peres ainda durante a campanha eleitoral no ano passado, o Santos vem se revezando entre Vila Belmiro e Pacaembu nas suas partidas como mandante. E o confronto do fim de semana vai ser o quarto do time no estádio da capital - os outros foram contra Ituano e Corinthians, ambos pelo Paulistão, e Nacional do Uruguai, pela Copa Libertadores.

Para o clássico de sábado, o Santos trabalha com a expectativa de atrair um grande público ao Pacaembu, ao contrário do que vem acontecendo na Vila Belmiro nesta temporada. Na última quarta-feira, no duelo decisivo com o Botafogo pelas quartas de final do Paulistão, o estádio recebeu apenas 6.209 torcedores.

"Sabemos do horário e da chuva, são fatores que atrapalham. A torcida do Santos vem nos abraçando e vai continuar sendo assim nos momentos decisivos. Não tenho do que reclamar da nossa torcida", disse o técnico Jair Ventura, minimizando o público baixo na última quarta-feira.

O rival do Santos nas semifinais do Paulistão só não será o Palmeiras se o Bragantino eliminar o Corinthians nos pênaltis, em duelo marcado para esta quinta-feira, o que faria o time encarar o São Paulo. O jogo de volta das semifinais será na terça-feira, às 20h30, de acordo com o que determinou a Federação Paulista de Futebol.