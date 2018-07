Santos lamenta chances perdidas na derrota no Rio Mesmo sem os titulares, poupados para a semifinal da Libertadores, o Santos acredita que merecia a vitória sobre o Flamengo, neste domingo, no Engenhão, no Rio, pela quinta rodada do Brasileirão. Mas acabou perdendo por 1 a 0, graças ao gol de pênalti de Bottinelli já aos 42 minutos do segundo tempo. Para os santistas, o problema foram as chances perdidas pelo time durante a partida.