Santos lamenta derrota, mas ainda acredita no título O Santos vinha de três vitórias seguidas no Brasileirão, mas perdeu para o São Paulo por 4 a 3, neste domingo, no Morumbi, depois de sofrer um gol já aos 47 minutos do segundo tempo. Os santistas, obviamente, lamentaram a derrota no clássico, mas não deixaram de acreditar na conquista do título.