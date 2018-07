Santos lamenta desatenção no final da partida O Santos vencia o Guarani por 2 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, mas levou a virada e acabou perdendo por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Apesar de ter garantido a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o time santista lamentou a desatenção no final do jogo.