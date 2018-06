Santos lança Portal da Transparência, mas comissão acompanha venda de Rodrygo

No momento em que o Santos divulga com pompa o lançamento de um Portal da Transparência, onde informações sobre a saúde financeira do clube poderão ser observadas pela internet, os integrantes do Conselho Deliberativo criaram, paralelamente, uma comissão para acompanhar o destino do dinheiro da venda do atacante Rodrygo ao Real Madrid.

A negociação da joia santista envolve 45 milhões de euros (R$ 194 milhões). O Santos deve receber 40 milhões de euros (R$ 173 milhões) e outros 5 milhões (R$ 21 milhões) serão do jogador. Há ainda 9 milhões de euros (R$ 39 milhões) que serão pagos pela equipe espanhola em impostos.

O Real Madrid vai pagar 20 milhões de euros (R$ 86 milhões) à vista, mas Rodrygo deve ficar no clube da Vila Belmiro até julho do ano que vem.

Diante do volume de recursos, os bastidores do Santos estão agitados. Vale lembrar que a transferência de Neymar para o Barcelona, em 2013, até hoje é alvo de desconfiança por parte de alguns diretores, que pouco entenderam como foi feita a engenharia financeira na negociação.

Por outro lado, o clube lançou nesta quarta-feira o Portal da Transparência, que promete "disponibilizar no ambiente da web informações acerca da vida financeira do Peixe, além de borderôs, informações sobre atletas e sócios, regimento interno, estatuto social e código de ética e conduta".

A liberação dos balanços financeiros, porém, dependerá da chancela do Conselho Deliberativo. Além disso, o Santos passa por auditoria em sua contas, desde 16 de março deste ano.

DESCONVOCADO

O atacante Rodrygo não está mais convocado pela seleção brasileira sub-20. A pedido do Santos, a CBF tirou o nome do jogador da lista dos chamados pelo técnico Carlos Amadeu. O atleta não participará do período de treinos em Belo Horizonte, em preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em 2019.

Dessa forma, Rodrygo segue treinando no CT Rei Pelé, em Santos, durante a parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo da Rússia. Em 2018, o menino de 17 anos fez nove gols.