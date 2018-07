Santos leva clássico com o Corinthians, dia 3 de março, para o Morumbi

SANTOS - O punido foi o Santos, mas quem vai ter que jogar num estádio menor, longe da sua torcida, é o Palmeiras. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou que o clássico entre Santos e Corinthians, dia 3 de março, vai acontecer no Morumbi. Assim, o Palmeiras terá que atuar na Arena Barueri, para atender um pedido da polícia militar.

O Santos foi punido com a perda de um mando de jogo por causa das moedas atiradas em Paulo Henrique Ganso no clássico contra o São Paulo. Por conta do regulamento do Campeonato Paulista, o clube santista seria obrigado a atuar a mais de 70 quilômetros da Vila Belmiro. O Morumbi se encaixa perfeitamente nesta condição.

Mirando uma renda maior, o Santos optou pelo Morumbi, rejeitando propostas de cidades do interior do Estado. O jogo, válido pela décima rodada, foi marcado para as 16 horas do domingo, dia 3 de março.

Nesta mesma data estava agendado o confronto entre Palmeiras e Paulista, no Pacaembu. Para não haver três times grandes jogando na capital ao mesmo tempo, a polícia militar pediu que este jogo fosse transferido. Agora ele vai acontecer na Arena Barueri. O São Paulo, dono do Morumbi, atua na rodada em Penápolis, no domingo à noite.