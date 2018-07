Santos leva gol no fim e empata por 1 a 1 com XV de Piracicaba

PIRACICABA - O Santos vencia até os 44 do segundo tempo, mas cedeu o empate e ficou no 1 a 1 diante do XV de Piracicaba, neste sábado, no Barão de Serra Negra, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Atuando com os reservas, o time da Vila Belmiro saiu na frente, com Alan Kardec, suportou a pressão, mas acabou sofrendo o empate no final, quando André Cunha, de pênalti, igualou o placar.

O gol premiou a insistência do time da casa, que voltou a disputar uma partida pela Série A do Paulista depois de 17 anos. Na próxima rodada, a equipe vai a Ribeirão Preto, onde enfrenta o Botafogo, nesta quarta-feira, às 17 horas. Já o Santos receberá o Ituano, no dia seguinte, às 21 horas. A partida acontecerá no Anacleto Campanella, em São Caetano, já que o gramado da Vila Belmiro está sendo reformado.

O JOGO

Empurrado pela torcida, que marcou presença no Barão de Serra Negra, o XV de Piracicaba comandava as ações no começo do jogo e foi para cima, principalmente com o lateral-esquerdo Alex Cazumba, que aproveitava os espaços deixados por Maranhão. Já o Santos tinha dificuldade para se encontrar e se limitava à defesa.

Logo aos 4 minutos, o time da casa perdeu uma grande chance. Alex Cazumba cruzou da esquerda e o atacante Paulinho se antecipou à zaga para cabecear. A bola passou rente à trave. Três minutos depois, o XV chegou ao ataque novamente: Vinícius Reis recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e bateu de esquerda, travado pela zaga. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Toninho quase abriu o placar.

Depois de uma pressão inicial, a equipe do interior diminuiu o ritmo e viu o Santos começar a se achar em campo. A partida ficou mais equilibrada, com muita briga no meio de campo e poucas chances de gol. Até que aos 26 minutos o time da Vila Belmiro teve uma grande oportunidade. O atacante Rentería recebeu fora da área, girou para cima da marcação e bateu forte. O goleiro Gilson conseguiu desviar a bola, que ainda bateu na trave.

O Santos crescia na partida e, aos 32 minutos, chegou ao primeiro gol. Maranhão tabelou com Felipe Anderson, chegou à linha de fundo e cruzou. A zaga do XV desviou para o meio da área e a bola sobrou no pé de Alan Kardec, que dominou e bateu forte de direita para abrir o placar.

Depois do gol, o Santos voltou a se recolher e o time piracicabano cresceu. Aos 38 minutos, Alex Cazumba fez boa jogada pela esquerda, passou por dois adversários e chutou forte, à direita do goleiro Aranha. Depois, em três cruzamentos, o XV chegou novamente com perigo, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo.

A segunda etapa começou como a primeira. A equipe da casa foi para cima nos primeiros minutos, enquanto o Santos se defendia. Logo aos 4 minutos, novamente o lateral Cazumba levou perigo. Ele recebeu pela esquerda e bateu para fora, com desvio. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Diego Borges cabeceou a bola no travessão.

Na sequência, o Santos chegou ao ataque em dois lances. Aos 10, Anderson Carvalho fez linda jogada no meio de campo, tabelou com Alan Kardec, fintou o zagueiro e bateu da entrada da área, mas a bola subiu demais. Já aos 19, Felipe Anderson cobrou forte uma falta na entrada da área e Gilson fez bela defesa.

A partir daí só deu XV, que perdeu muitas oportunidades. Aos 23, a mais clara: Paulinho fez linda tabela com Alex, bateu para o gol, mas Aranha defendeu. No rebote, a zaga santista bateu cabeça e a bola sobrou com Vinícius Reis, que, sem goleiro, bateu por cima do gol.

Dois minutos depois, aproveitando-se de um contra-ataque, os visitantes quase ampliaram. Anderson Carvalho tocou para Alan Kardec, mas a zaga tirou. No rebote, o próprio Anderson Carvalho chutou forte e a bola explodiu no pé da trave esquerda de Gilson.

Deste momento em diante, o XV de Piracicaba atacou mais, arriscou alguns chutes de fora da área, mas já sem o mesmo ímpeto. Até que, aos 44 minutos, o árbitro marcou pênalti de Crystian em André Cunha. O próprio André Cunha, ex-Palmeiras e Ponte Preta, bateu no canto esquerdo de Aranha e definiu o placar.

XV DE PIRACICABA 1 x 1 SANTOS

XV DE PIRACICABA - Gilson; Vinícius Bovi, Diego Borges, Toninho e Alex Cazumba; Marcus Lima (André Cunha), Adilson Goiano, Ricardinho e Anailson (Savoia); Paulinho e Vinícius Reis (Cafu). Técnico - Moisés Eqert.

SANTOS - Aranha; Maranhão, Vinícius Simon, Bruno Rodrigo e Emerson (Crystian); Anderson Carvalho, Ibson e Felipe Anderson (Breitner); Rentería, Tiago Alves (Tiago Luis) e Alan Kardec. Técnico - Tata (interino).

Gols - Alan Kardec, aos 32 minutos do primeiro tempo. André Cunha, aos 44 do segundo tempo.

Árbitro - Tiago Duarte Peixoto.

Cartões amarelos - Anderson Carvalho, Rentería, Alan Kardec, Crystian.

Renda - R$ 367.953,00.

Público - 11.282 pagantes.

Local - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP).