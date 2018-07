Santos leva jogo com São Caetano para o Pacaembu

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira a mudança do local e da data da partida entre Santos e São Caetano, válida pela 17ª rodada do Campeonato Paulista. De acordo com a FPF, o jogo será realizado no dia 4 de abril, uma quinta-feira, às 19h30, no Estádio do Pacaembu.

Inicialmente, o duelo estava marcado para 6 de abril, na Vila Belmiro. A data era a mesma do amistoso entre a seleção brasileira e a Bolívia, para o qual o Santos deve ter jogadores convocados, que será disputado na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

A FPF explicou que a mudança da data e do local do jogo atende a uma solicitação do Santos, que tem o costume de tirar algumas partidas da Vila Belmiro e levá-las para o Pacaembu. Nesta edição do Campeonato Paulista, o clube usou o artifício uma outra vez, na sétima rodada, quando perdeu por 3 a 1 para o Paulista.

Com 28 pontos, o Santos ocupa a terceira colocação no torneio estadual e volta a entrar em campo nesta quinta-feira, quando receberá o Mogi Mirim na Vila Belmiro. O São Caetano, adversário da partida alterada, luta contra o rebaixamento e está em 17º lugar.