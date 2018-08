Santos leva multa e Chulapa é suspenso por dois jogos pelo STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Santos em R$ 4 mil e suspendeu Serginho Chulapa, auxiliar técnico permanente do time, por dois jogos. Cabe recurso contra a decisão, por unanimidade de votos, da Segunda Comissão Disciplinar do tribunal.

O clube foi multado por ter atrasado em dois minutos o começo do primeiro e do segundo tempos contra o Flamengo, no dia 25 de julho, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão - o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Chulapa havia sido denunciado por ter invadido o gramado ao fim desta partida e ter proferido xingamentos contra o técnico do rival rubro-negro, Maurício Barbieri.

"O vídeo apresentado pela defesa mostrou que ele (Serginho) vinha atrás do Barbieri falando questionando sobre as gesticulações do treinador adversário. O que chamou a atenção foi o Barbieri sair correndo e chamar a atenção do árbitro para o ato. Ficou claro que não teve a intenção de desrespeitar", disse o advogado do Santos, Marcelo Mendes.

Mas a relatora do caso, a auditora Sônia Frúgoli, aplicou pena de suspensão por dois jogos, no que foi seguido pelos demais auditores no caso. Chulapa comandou o time do Santos como interino entre a demissão de Jair Ventura e a contratação de Cuca, no dia 30 de julho.