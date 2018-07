Santos leva os campeões paulistas para a estreia contra o Avaí em Florianópolis

Assim, com tudo a favor, o técnico Marcelo Fernandes afirma que o time tem condições de impor seu jogo, mesmo atuando fora de casa. A escalação é a mesma da decisão do título paulista. Robinho treinou normalmente e está recuperado do edema na coxa esquerda, assim como Valencia (problema na panturrilha) e Werley. Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Paulista, está confirmado no ataque. "Temos condições de fazer nosso jogo, mesmo na casa do adversário. Vamos manter o que fizemos no Campeonato Paulista", disse o treinador.

Embora tenha um ótimo retrospecto no Paulistão - chegou às últimas sete finais e venceu quatro delas - o time está devendo no Brasileirão. A melhor colocação da equipe nos últimos anos foi o vice-campeonato em 2007, quase 10 anos atrás. No ano passado, por exemplo, terminou em nono lugar. "Temos que fazer alguma coisa a mais no Brasileiro. O Campeonato Paulista ficou para trás. Não podemos nos acomodar com o título. Não podemos relaxar", afirmou o zagueiro David Braz.

As pretensões do clube no torneio passam, em grande parte, pela permanência de Robinho. Na próxima semana, o presidente Modesto Roma Júnior viaja à Itália para tratar da contratação do atacante, que está emprestado pelo Milan até o fim de junho. Está disposto até a envolver os nomes de revelações do clube, como Gabriel e Gustavo Henrique, para garantir que o ídolo encerre a carreira na Vila. "A permanência de Robinho é imprescindível, mas nem temos esse tipo de papo. Ele está focado e a diretoria sabe o que precisa para mantê-lo no elenco", disse o treinador.

A primeira rodada parece favorável para os santistas também quando olha para alguns adversários que devem usar escalações mistas por causa dos jogos na Copa Libertadores. "É difícil manter o foco em duas competições. Temos de aproveitar isso", disse Renato.