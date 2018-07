Santos leva Pedro Castro para jogos do Sub-23 na Ásia

SANTOS - O Santos, com um elenco formado basicamente por jogadores pouco aproveitados pelo técnico Claudinei Oliveira e todos Sub-23, embarcou nesta quinta-feira para a Ásia onde vai disputar dois amistosos contra as seleções da Indonésia e Sub-23 do Vietnã. O principal nome da relação de 17 jogadores é Pedro Castro.

O meia, de 20 anos, disputou nove partidas pelo Santos neste Campeonato Brasileiro, incluindo os recentes confrontos com Fluminense, Atlético Paranaense, Goiás, Grêmio e Criciúma, todos disputados nos últimos 30 dias, mas mesmo assim foi incluído na viagem para a Ásia e desfalcará o time nos próximos jogos do torneio nacional.

Além dele, também viajam o lateral Douglas, que ganhou algumas oportunidades no time profissional em 2012, o goleiro Gabriel Gasparotto, que recentemente teve o seu contrato renovado até 2016, o zagueiro Walace, que disputou uma partida pela equipe em 2011, o volante Misael, que foi contratado em julho, mas ainda não estreou, e o atacante Geuvânio, que disputou o Campeonato Paulista pelo Penapolense, emprestado, e recebeu algumas chances no Santos no ano passado.

O jogo contra o Sub-23 do Vietnã será disputado no dia 29 de setembro em Ho Chi Minh City. Já o duelo com a Indonésia está marcado para Jacarta, mas ainda não teve a sua data definida. O time do Santos será dirigido por Emerson Ballio, auxiliar técnico do time de juniores do clube.

''Além da chance de mostrar o trabalho que é feito pelo Santos em um continente onde o futebol está em constante evolução, teremos a oportunidade de dar ritmo de jogo a diversos atletas que não vinham atuando. Treinamos ao longo da semana e temos condições de fazer boas apresentações'', disse o treinador.