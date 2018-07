Santos leva virada do Vasco na Vila e distância para líder aumenta para 9 pontos

O Santos desperdiçou na noite desta quarta-feira uma grande chance de manter a distância para o líder Corinthians na tabela do Brasileirão. Jogando em casa, o time da Vila Belmiro saiu na frente do Vasco e vencia o jogo até os 39 minutos do segundo tempo. Mas acabou levando dois gols em apenas oito minutos, sofrendo a virada.

Com o resultado, o Santos caiu da vice-liderança para a terceira colocação e ainda viu a diferença para o líder aumentar de seis para nove pontos. O Grêmio voltou à segunda colocação ao vencer a Ponte Preta por 1 a 0, também nesta quarta.

O confronto na Vila Belmiro foi decidido nos minutos finais. Tudo parecia encaminhado para a vitória santista, com gol de Ricardo Oliveira, até os 39 minutos. Foi quando Evander anotou um golaço, em finalização da intermediária, empatando o confronto. A decepção da torcida local aumentaria oito minutos depois quando Nenê bateu falta com categoria e garantiu a virada vascaína.

A dura derrota deixou o Santos mais distante da briga pelo título. Estacionando nos 56 pontos, está a nove pontos do Corinthians, faltando ainda cinco rodadas do Brasileirão a serem disputadas.

O JOGO

Apesar do embalo conquistado na vitória sobre o Atlético-MG, no fim de semana, o Santos não conseguiu repetir o ritmo no primeiro tempo contra o Vasco nesta quarta. Bem marcado, time santista viu o rival dominar a etapa inicial, principalmente nos primeiros minutos da partida.

Com uma postura mais ofensiva, o Vasco foi para cima no começo e criou as principais jogadas. Aos 7, Paulinho fez jogada pela direita e acionou Gilberto, que desperdiçou a chance. Num breve lampejo no primeiro tempo, o Santos respondeu com chute de fora da área de Ricardo Oliveira. A bola desviou na marcação e subiu muito.

Não foi o suficiente para assustar o Vasco, que seguia melhor em campo, principalmente por neutralizar bem Lucas Lima no meio-campo. Do outro lado, Nenê tinha liberdade para armar e atacar. Tanto que foi dele uma das melhores oportunidades do time carioca. Aos 28, o meia acertou forte chute e mandou perto do gol santista.

Só depois do susto o Santos passou a exibir melhor volume de jogo. Mesmo assim, quase não assustava o jovem goleiro Gabriel Félix. A oportunidade mais perigosa surgiu quando Renato cabeceou na área e a bola acertou a mão de Paulão. Os santistas pediram pênalti, mas o árbitro nada marcou.

O segundo tempo começou mais morno. Muito por conta da postura mais cautelosa do Vasco. Esperando o Santos em seu campo de defesa, o time carioca se fechava, enquanto o time da casa sofria para articular jogadas mais ofensivas.

O recuo vascaíno, contudo, logo apresentou o seu preço. O Santos encontrou uma brecha na defesa aos 19, quando Lucas Lima acertou belo passe para Ricardo Oliveira, que soube tirar vantagem da falha de marcação de Breno para ficar cara a cara com o goleiro e mandar para as redes. Foi seu sexto gol nos últimos oito jogos.

O gol santista fez o Vasco abandonar sua retranca. E, aos 27 minutos, quase buscou o empate em chute de Evander. Vanderlei fez grande defesa. Mas o goleiro não conseguiu evitar o belo gol marcado pelo mesmo Evander, aos 39. Ele acertou forte chute da intermediária e decretou o empate.

O que parecia ruim para o Santos ficaria muito pior oito minutos depois. Foi o tempo necessário para o Vasco buscar a virada no placar. E ela veio em bela cobrança de falta de Nenê, por cima da barreira. Vanderlei mal saltou e viu a bola morrer no fundo das redes, aos 47 minutos.

Os dois times voltam a campo no fim de semana para a disputa da 34ª rodada do Brasileirão. O Vasco jogará no domingo contra o São Paulo, em São Januário. Já o Santos vai entrar em campo somente na segunda-feira para visitar a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 2 VASCO

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz (Luiz Felipe) e Caju; Alison (Kayke), Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira (Copete). Técnico: Elano (interino).

VASCO - Gabriel Félix (Jordi); Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean (Evander), Wellington, Yago Pikachu (Eder Luis), Paulinho e Nenê; Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Ricardo Oliveira, aos 19, Evander, aos 39, e Nenê, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Gomes, Paulão, Breno, Bruno Henrique, Wellington e André Ríos.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

RENDA - R$ 211.555,00.

PÚBLICO - 7.841 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).