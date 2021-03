Santos libera e zagueiro Laércio deve acertar com a Chapecoense

Mantendo seu plano de redução da folha salarial, a direção do Santos liberou o zagueiro Láercio, que deve se tornar o novo reforço da Chapecoense nesta segunda-feira. O clube paulista rescindiu de forma amigável o contrato com o jogador. Seu vínculo se encerraria somente em 31 de dezembro deste ano.

Laércio havia desembarcado no Santos em 2020, por indicação do técnico Cuca. Ele defendia o Caxias, do Rio Grande do Sul. No entanto, ele perdeu espaço com a troca de treinadores. Ariel Holan indicou à direção que não contava com o atleta de 28 anos para a temporada. E clube e jogador chegaram a um acordo para antecipar o fim do contrato.

Pelo Santos, Laércio disputou 16 partidas e marcou um dos gols na vitória sobre o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Antes de defender a equipe da Vila Belmiro, ele teve passagens também por Lajeadense, também do RS, e Boa, de Minas Gerais.

Já sem vínculo com o clube paulista, o zagueiro desembarcou na cidade de Chapecó nesta segunda-feira e passará por uma bateria de exames, antes de assinar contrato até dezembro e ser anunciado como reforço da equipe catarinense.

Laércio chega para reforçar o setor defensivo da Chapecoense, que ficou carente com a saída de Luiz Otávio para o Bahia. O defensor chega em um grande momento da equipe catarinense no Estadual. A equipe venceu o rival Figueirense por 3 a 1, no fim de semana, e está na liderança, com 15 pontos, dois à frente do Brusque. O próximo desafio é na quarta-feira, diante do próprio vice-líder, na Arena Condá.