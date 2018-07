Santos libera Pará e abre espaço para jovem Crystian

SANTOS - O lateral-direito Pará já está no Rio de Janeiro para acertar sua transferência para o Vasco. O jogador, que começou a temporada como titular do Santos, não agradou ao técnico Muricy Ramalho, que não colocou empecilhos em liberá-lo por empréstimo até o final da temporada.

Com a saída de Pará, que atuava tanto na lateral direita quanto na esquerda, quem ganha espaço no elenco é o jovem Crystian, de apenas 19 anos. Apontado como revelação da base santista, ele agora terá chance de ser o reserva direto do uruguaio Fucile. Da mesma forma, o garoto Paulo Henrique, também de 19 anos, ganha espaço na esquerda.

Crystian inclusive já será titular do Santos no jogo de quarta-feira, às 19h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, uma vez que Fucile está serviço à seleção do Uruguai, que faz amistoso contra a Romênia, em Bucareste, também na quarta.