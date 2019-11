Santos lucra menos de R$ 70 mil com goleada sobre o Cruzeiro

O jogo que garantiu ao Santos a classificação direta à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores rendeu menos de R$ 70 mil aos cofres do clube. A publicação do borderô da goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, sábado, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, apontou que o clube teve renda líquida de R$ 69.937,67.

Foi, assim, a quinta pior renda líquida do Santos nos 17 jogos que disputou no torneio como mandante. Ela só supera o prejuízo no duelo com o Vasco realizado no Pacaembu e outros três jogos disputados na Vila Belmiro, diante de Atlético-MG, CSA e Bahia.

A renda bruta da partida contra o Cruzeiro foi de R$ 266.944,00, inferior em mais de R$ 100 mil ao lucro que o Santos havia auferido uma semana antes, no empate por 1 a 1 com o São Paulo - aquele clássico, aliás, teve a maior renda líquida do Santos no Brasileirão e na Vila Belmiro em 2019, além da segunda maior em toda a temporada. Nesse caso, a renda bruta é a quarta pior do Santos no Brasileirão, só à frente dos jogos contra Atlético-MG, CSA e Bahia.

Os 7.905 torcedores que foram à Vila Belmiro no último sábado proporcionaram que a goleada sobre o Cruzeiro tivesse um valor médio de R$ 33,77 por ingresso. E esse público foi o sexto menor do Santos como mandante no Brasileirão, deixando para trás apenas os compromissos diante de Atlético-MG, CSA, Ceará, Bahia e Botafogo.

Em segundo lugar no Brasileirão, com 68 pontos e vantagem em relação ao Palmeiras pelos critérios de desempate, o Santos ainda fará dois jogos em casa no Brasileirão. Os duelos serão diante da Chapecoense, no próximo domingo, e do Flamengo, no dia 8.

Confira os públicos e rendas do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão:

02/05 - Santos 2 x 1 Fluminense - 10.564 - R$ 294.075 (R$ 94.788,01)

12/05 - Santos 3 x 0 Vasco - 11.411 - R$ 343.355 (- R$ 19.561,51)

26/05 - Santos 0 x 0 Internacional - 12.756 - R$ 479.440 (R$ 245.969,41)

09/06 - Santos 3 x 1 Atlético-MG - 5.794 - R$ 199.730 (R$ 5.000,45)

12/06 - Santos 1 x 0 Corinthians - 11.831 - R$ 438.955 (R$ 212.558,51)

28/07 - Santos 3 x 1 Avaí - 12.787 - R$ 461.520 (R$ 234.276,99)

04/08 - Santos 6 x 1 Goiás - 13.462 - R$ 510.020 (R$ 284.042,55)

25/08 - Santos 3 x 3 Fortaleza - 12.515 - R$ 434.275 (R$ 227.352,95)

08/09 - Santos 1 x 1 Athletico-PR - 12.589 - R$ 476.930 (R$ 256.422,19)

21/09 - Santos 0 x 3 Grêmio - 10.898 - R$ 476.877 (R$ 251.557,46)

29/09 - Santos 2 x 0 CSA - 6.615 - R$ 263.080 (R$ 61.324,63)

09/10 - Santos 2 x 0 Palmeiras - 11.408 - R$ 592.000,00(R$ 340.536,41)

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará - 7.804 - R$ 305.445,00 (R$ 96.167,12)

31/10 - Santos 1 x 0 Bahia - 5.634 - R$ 209.580,00 (R$ 15.162,24)

03/11 - Santos 4 x 1 Botafogo - 7.524 - R$ 295.827,50 (R$ 84.203,72)

16/11 - Santos 1 x 1 São Paulo - 14.062 - R$ 602.192,50 (R$ 369.987,90)

23/11 - Santos 4 x 1 Cruzeiro - 7.905 - R$ 266.944,00 (R$ 69.937,67)