Santos lucra R$ 234 mil com maior público do ano na Vila e já esgota ingressos

O maior público do Santos na Vila Belmiro em 2019 rendeu um lucro de mais de R$ 230 mil ao clube. A divulgação no site oficial da CBF do borderô do triunfo por 3 a 1 sobre o Avaí, domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, indicou que o clube ficou com R$ 234.276,99 da renda bruta de R$ 461.520. E é possível que esses números sejam superados no próximo domingo, quando o time vai receber o Goiás, às 11 horas, pois os ingressos estão esgotados.

LEIA TAMBÉM > Uribe amplia jejum de centroavantes santistas e perde vaga para improvisado Sasha

O público de 12.787 torcedores, registrado no duelo com o Avaí, superou em 31 pessoas aquele que era o maior público do Santos em seu estádio na temporada, o empate por 0 a 0 com o Internacional, em 26 de maio, pelo Brasileirão. Porém, aquele confronto teve renda - R$ 479.440 - e lucro - R$ 245.969,41 - maiores.

O confronto com o Avaí também foi o 18º como mandante do Santos na temporada. E se é o maior público do time na Vila Belmiro em 2019, está atrás de seis compromissos do time no Pacaembu, contra Corinthians, São Paulo, Red Bull Brasil, Mirassol, Atlético Mineiro e Guarani.

Já a renda bruta foi a sétima melhor do Santos na temporada, atrás, em ordem, dos confrontos com Corinthians (no Pacaembu), Atlético-MG (no Pacaembu), São Paulo, Red Bull Brasil e Mirassol, além do confronto com o Inter.

Em termos de renda líquida, a do confronto com o Avaí é a quinta melhor do Santos na temporada. Ela está atrás dos confrontos com Corinthians (Pacaembu), Atlético-MG (Pacaembu), Inter e São Paulo.

O próximo compromisso do Santos como mandante, o duelo de domingo contra o Goiás, deverá lotar novamente a Vila Belmiro. Afinal, nesta terça-feira, a diretoria anunciou que os 11.650 ingressos colocados à venda para a torcida do clube estão esgotados. As únicas entradas disponíveis são as 600 reservadas para a torcida visitante e os 4.250 lugares de proprietários de cadeiras cativas, cadeiras especiais e de camarotes de sócios.

Confira os públicos e rendas do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão:

02/05 - Santos 2 x 1 Fluminense - 10.564 - R$ 294.075 (R$ 94.788,01)

12/05 - Santos 3 x 0 Vasco - 11.411 - R$ 343.355 (R$ 19.561,51)

26/05 - Santos 0 x 0 Internacional - 12.756 - R$ 479.440 (R$ 245.969,41)

09/06 - Santos 3 x 1 Atlético-MG - 5.794 - R$ 199.730 (R$ 5.000,45)

12/06 - Santos 1 x 0 Corinthians - 11.831 - R$ 438.955 (R$ 212.558,51)

28/07 - Santos 3 x 1 Avaí - 12.787 - R$ 461.520 (R$ 234.276,99)