Santos luta para sair da lanterna da competição

SANTOS - O Santos precisa da vitória contra o Atlético-MG hoje às 19h30, na Vila Belmiro, para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro e ter um pouco de paz nos 24 dias de recesso durante a disputa da Copa das Confederações. Com apenas dois pontos ganhos nas quatro primeiras rodadas, o vice-campeão paulista tem a sua mais fraca campanha em início da competição desde 1989.

O técnico interino Claudinei Oliveira não informou a escalação da equipe, porém sinalizou que Neilton, no ataque, e Leandrinho e Pedro Castro, ambos no meio campo, devem jogar, em razão das ausências de Montillo e Felipe Anderson.

"Testei algumas formações e como Leandrinho e Pedro Castro entraram no final do jogo contra o Criciúma e foram bem, podem ser escalados, até porque estão entrosados por atuarem juntos há muito tempo", disse o treinador. Se a dupla formada na base for confirmada, sai Renê Júnior e Arouca voltará à função de primeiro volante.

Com o novo meio de campo, Claudinei acredita que o time terá maior volume de jogo e conseguirá neutralizar a ‘correria’ do Atlético-MG. A diretoria do Santos não comenta a respeito da chegada de um treinador - sobre Marcelo Bielsa leia Sonia Racy (na coluna Direto da Fonte, no Caderno 2),

O Atlético-MG realizou o seu último trabalho técnico antes do jogo no CT do Santos, uma cortesia do clube paulista.

SANTOS X ATLÉTICO-MG

SANTOS - Rafael; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Cícero, Leandrinho e Pedro Castro; Neilton e William José. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Gilberto Silva, Rafael Marques e Richarlyson; Pierre, Josué, Leandro Donizete e Ronaldinho; Luan e Alecsandro. Técnico: Cuca.

Árbitro - Márcio Chagas da Silva (RS); Horário - 19h30; TV - Pay-per-view; Local - Vila Belmiro, em Santos (SP).