Santos manda jogo contra Cerro Porteño no Pacaembu pela Libertadores

SANTOS - O Santos anunciou nesta quinta-feira que irá usar o Pacaembu para receber o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América, contra o Cerro Porteño. O duelo será disputado na próxima quarta-feira, às 21h50.

Com a decisão oficializada por meio de nota publicada em seu site, o time paulista utilizará pela segunda vez consecutiva o estádio paulista, que já recebeu o confronto de volta das quartas de final do torneio continental, contra o Once Caldas, na última quarta. Na ocasião, a equipe comandada por Muricy Ramalho empatou por 1 a 1 e assegurou classificação após ter vencido o duelo de ida por 1 a 0.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também confirmou nesta quinta que o jogo de volta entre Cerro Porteño e Santos será no dia 1.º de junho (quarta-feira seguinte), às 21h50, no Paraguai.

Nas oitavas de final, o Santos optou por usar a Vila Belmiro no jogo de ida contra o América do México, no dia 27 de abril, quando apenas 11.417 torcedores pagaram ingresso. Já no confronto com o Once Caldas, na última quarta, o Pacaembu contou com 33.385 pagantes (sendo 35.587 ao total).

Já a outra semifinal da Libertadores, que reunirá Peñarol e Vélez Sarsfield, irá começar na próxima quinta-feira, também às 21h50, no Uruguai. Na semana seguinte, no dia 2 de junho, o time argentino receberá o adversário em sua casa no mesmo horário, no duelo decisivo que definirá o último finalista da Libertadores.

