Santos mira contra o Juventude sua primeira vitória como visitante no Brasileirão

Rotina ao longo de 2021, a dificuldade do Santos em buscar pontos longe da Vila Belmiro continua viva na temporada atual. Ainda em busca de sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão, o time do técnico Fabián Bustos tem nova chance nesta terça-feira, às 21h30, ao visitar o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na abertura da 12ª rodada.

A viagem ao Sul do País é oportunidade também para a equipe melhorar seu rendimento longe de casa na temporada. Apenas três dos 11 triunfos do Santos foram conquistados fora da Vila em 2022, no qual o Santos acumula 33 partidas. Estas vitórias vieram em torneios diferentes: Paulistão, Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, o time paulista só brilha na Vila. Como mandante, não consegue repetir as boas atuações em outros estádios, como aconteceu no empate sem gols com o Ceará na Arena Barueri, no fim de maio, mesmo quando atuava com um a mais durante a maior parte do segundo tempo.

Os empates, por sinal, se tornaram outra preocupação da torcida. Já são 13 na temporada e três consecutivos no Brasileirão. Somente São Paulo e Internacional empataram mais vezes que o Santos no campeonato: 6 a 5. Com estas dificuldades, o time viajou para Caxias do Sul de olho na tabela do Brasileirão.

No meio da tabela, com 14 pontos, o time da Vila pode terminar a rodada perto da zona de rebaixamento em caso de novo tropeço. Até times dentro da zona de degola podem vir a superar o Santos na classificação neste meio de semana.

Sem vencer há seis jogos, o time comandado pelo técnico Fabián Bustos tem a seu favor dois retornos ao time. O atacante Marcos Leonardo volta ao grupo após defender a seleção brasileira sub-20 e o meia Jhojan Julio está recuperado de um desconforto muscular na coxa direita.

Por outro lado, Bustos terá quatro baixas, incluindo o lateral-esquerdo Lucas Pires, um dos destaques do time na temporada. Ele foi expulso no empate com o Atlético-MG, no fim de semana. Outros desfalques serão o zagueiro Kaiky, que foi titular nos amistosos da seleção sub-20; o lateral-direito Madson, com dores na coxa esquerda; e o atacante Léo Baptistão, com lesão muscular na coxa esquerda.

Sem seus laterais titulares, Bustos terá Auro e Felipe Jonatan entre os 11. A dupla de zaga será formada por Maicon e Eduardo Bauermann e o ataque terá Bryan Angulo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, com chances de Jhojan Julio aparecer entre os titulares.

JUVENTUDE

Vindo de duas derrotas seguidas, o time gaúcho quer ao menos terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Para tanto, o penúltimo colocado, com apenas 10 pontos, precisa alcançar sua terceira vitória neste Brasileirão.

O Juventude se agarra aos números neste momento pouco favorável no campeonato. Nos últimos quatro jogos contra o Santos no Alfredo Jaconi, venceu três e perdeu apenas um. Uma destas vitórias foi conquistada no ano passado, por 3 a 0 - na Vila, as duas equipes empataram sem gols.

Apesar de o campeonato ainda estar na parte inicial, a direção do Juventude já demonstra preocupação com a situação. "A pontuação não é essa que foi projetada por nós", disse o executivo de futebol Marcelo Barbarotti, após a derrota para o Corinthians, no sábado. Ele reforçou o apoio ao técnico Eduardo Baptista. "Nós temos falado muito sobre a avaliação do trabalho e não temos esse tipo de discussão, não está sobre a mesa hoje."

Com o suporte da direção, Baptista tem apenas um desfalque para o jogo desta terça. O volante Jean Irmer, titular nas últimas cinco partidas, levou o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão. A opção natural é o também volante Darlan. Mas o treinador pode arriscar uma formação mais ofensiva, colocando mais um atacante no time, se optar por Capixaba, Paulinho Moccelin ou Vitor Gabriel.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X SANTOS

JUVENTUDE - César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson, Chico; Marlon, Capixaba (Darlan, Paulo Henrique ou Vitor Gabriel) e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

SANTOS - João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Bryan Angulo (Rwan Seco), Marcos Leonardo e Lucas Braga (Jhojan Julio). Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

TRANSMISSÃO - SporTV e Premiere.