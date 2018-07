Santos mira jogadores em fim de contrato como reforços

SANTOS - A importância de Neymar para o Santos é cada vez maior. Nos jogos do Campeonato Brasileiro com o astro em campo, o aproveitamento do time garantiria vaga na Libertadores. Sem ele, o desempenho mandaria o clube para a Série B. Mas sua função na Vila Belmiro vai muito além. Ronaldinho Gaúcho telefonou para o craque para se informar sobre como é morar na cidade de Santos e indicou que quer jogar no tricampeão paulista por causa de Neymar.

"Neymar é um jogador que aparece para o mundo todo e a sua permanência no Santos conta muito sim na hora que um jogador vai escolher o novo clube. Se o melhor de todos (Neymar) quis ficar, os outros olham (o Santos) com carinho", analisou Muricy Ramalho.

Sem entrar em detalhes, o treinador santista sinaliza que outros jogadores manifestaram interesse em se mudar para o Santos. "Mas, são jogadores de clubes que ainda estão disputando alguma coisa no Campeonato Brasileiro e temos de respeitar", acrescentou.

Ao mesmo em que conta com Neymar como polo de atração para se qualificar ainda mais, o Santos não se mostra disposto a investir grandes somas na formação de um time competitivo para 2013. A justificativa é que para manter os compromissos em dia, inclusive o pagamento de salários, o clube não pode gastar mais do que arrecada.

A tendência é de contratação de jogadores donos dos direitos, como Ronaldinho Gaúcho, que estará livre no fim do ano, quando terminar o seu contrato com o Atlético-MG, e Zé Roberto, que só ficará preso ao Grêmio até 31 de dezembro. No meio do ano, o meia tentou retornar à Vila Belmiro, mas encontrou resistência por parte dos dirigentes. Naquele momento, o Santos procurava se livrar de jogadores com altos salários (Elano e Borges, entre outros) para reduzir a folha do futebol após a eliminação nas semifinais da Libertadores.