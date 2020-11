Santos mira LDU sem se descuidar do Athletico-PR pelo Brasileirão

O Santos quer aproveitar o Brasileirão mais disputado dos últimos anos para sonhar alto e vai atacar o Athletico-PR, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mesmo com a LDU na cabeça, a missão é manter a boa fase. O time pode até terminar o dia na segunda colocação da competição. Desde que vença em Curitiba e os rivais Flamengo e Palmeiras não ganhem, também neste sábado.

Ainda sem o técnico Cuca, em repouso após ser internado por causa da covid-19, o Santos deve ter o retorno de Soteldo em Curitiba. Mas é possível que poupe Marinho. De volta após atuar pela Venezuela nas Eliminatórias, o atacante pode ser o líder da equipe no Paraná.

O auxiliar Eudes Pedro vai descansar algumas peças pensando na altitude de Quito. O jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores acontece na terça-feira.

Mesmo com escalação alternativa, o Santos espera repetir a boa atuação diante do então líder Internacional, na rodada passada. Uma vitória leva a equipe aos 37 pontos. O agora primeiro colocado Atlético-MG tem 38 e só joga no domingo. Com 36, o Flamengo atua sob pressão, no mesmo horário, diante do Coritiba.

Crescendo na competição e subindo na tabela, alcançar o G-4 é a primeira tarefa santista. Depois do fracasso na Copa do Brasil, o time quer seguir na frente no Brasileirão e ganhar motivação para encarar os equatorianos.

O zagueiro Luan Peres testou positivo para a covid-19 e é desfalque, assim como Ângelo e Wladimir, também infectados. A boa a notícia é que vários jogadores já se recuperaram da doença, foram liberados, vêm treinando e podem ser aproveitados esta noite.

Apesar do plano de vitória em Curitiba, nada de desdenhar do empolgado Athletico-PR. Ciente de que o rival vem de três vitórias na competição, a última diante do líder no Mineirão, o Santos vai atacar, mas sem se precaver atrás.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Christian e Canesin; Nikão , Reinaldo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Sandry e Ivonei; Lucas Braga, Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Eudes Pedro (interino).

JUIZ: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

LOCAL: Arena da Baixada.

HORÁRIO: 19h.