Incerteza sobre Lucas Lima faz Santos ir atrás de meia do Sport

O Santos ainda não sabe se terá Lucas Lima para a próxima temporada, mas já se prepara para uma possível perda do jogador. A diretoria alvinegra entrou em contato com representantes do meia Régis, do Sport, para tentar reforçar o setor visando a próxima temporada.

O primeiro contato do time santista foi feito pelo superintendente de esportes do Santos, Dagoberto Santos, entretanto, a negociação deve ser bem complicada. Régis tem 22 anos e contrato com o Sport até 2019. A diretoria do clube pernambucano já se manifestou favorável na manutenção do jogador, atendendo a um pedido do técnico Paulo Roberto Falcão.

Com dificuldades financeiras, o Santos teria que fazer um grande investimento para tentar tirar o jogador do Sport, algo que não parece animar os santistas, mas existe a possibilidade de tentar um negócio através de troca de jogadores.

A ideia dos dirigentes santistas é conseguir reforçar o elenco gastando pouco ou nada, como fez com vários reforços contratados nesta temporada, como Valencia, Rafael Longuine, Marquinhos Gabriel, Elano, Chiquinho, Neto Berola e Ricardo Oliveira.

Régis foi revelado pelo São Paulo, mas nunca chegou a fazer parte do time profissional. Ele teve passagens por Paulista, América-RN e Chapecoense, onde apareceu com um pouco mais de destaque e chamou a atenção do Sport.