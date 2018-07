Santos mostra novo patrocinador, mas ainda busca master

O Santos vai anunciar nesta sexta-feira o Grupo Algar, que atua no ramo de comunicações, como novo patrocinador fixo da camisa do clube. Depois de ser anunciante em dois jogos, contra São Bento e Ponte Preta, o grupo será parceiro por mais uma temporada. Os valores do acordo não foram divulgados.

A marca da empresa será estampada no peito da camisa e na barra traseira. Além do novo patrocinador, o Santos já estampa as marcas da companhia aérea Air Maroc (ombros) e a Voxx Suplementos (barra do calção).

Mesmo com a nova parceria, o clube ainda persegue o patrocínio master, prioridade da área de marketing. Desde 2012, quando o banco BMG deixou a camisa alvinegra, o Santos não tem um parceiro no espaço principal do uniforme.

Depois do empate na estreia diante do São Bento, na Vila Belmiro, e da vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas, o Santos volta a campo neste sábado para enfrentar o Ituano, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo será na Vila Belmiro, às 11 horas.