Santos muda e leva último jogo como mandante antes da Copa para o Pacaembu

A "despedida" do Santos da sua torcida antes da pausa das competições em função da disputa da Copa do Mundo será no Pacaembu. Foi o que ficou definido com a decisão da diretoria de levar o duelo com o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 10 de junho, para o estádio paulistano.

Este confronto estava marcado para a Vila Belmiro, mas a CBF comunicou que o Santos solicitou a alteração do local de realização do confronto para o Pacaembu, o que foi acatado. Isso vem sendo rotineiro no clube nesta temporada, com o presidente José Carlos Peres cumprindo a promessa de intercalar o local de realização das partidas entre a Vila e o estádio de São Paulo.

Em 2018, o Santos já fez 13 jogos como mandante, sendo oito deles no seu estádio e outros cinco no Pacaembu. Na Vila Belmiro, porém, o time vem encontrando dificuldades para atrair público, a ponto dos seus últimos dois duelos no local, os confrontos com Luverdense e Paraná, terem registrado prejuízo financeiro por causa da baixa arrecadação.

O Santos voltará a jogar na Vila Belmiro nesta quinta-feira, quando receberá o Real Garcilaso, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, sendo que a procura por ingressos até agora é pequena. Depois, ainda disputará outras três partidas como mandante no Brasileirão, nas rodadas que antecedem a pausa para a Copa do Mundo. Além do duelo com o Inter, o time também jogará no Pacaembu contra o Cruzeiro, no próximo domingo. Na Vila, o compromisso seguinte será diante do Vitória, em 3 de junho.