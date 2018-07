Santos muda esquema para o segundo jogo no Brasileirão

SANTOS - O Santos vai ser um time bem diferente daquele que empatou por 1 a 1 com o Sport na Vila Belmiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro se Oswaldo de Oliveira confirmar contra o Coritiba, nesta noite no Estádio Couto Pereira, as alterações e o esquema tático testados no treino de sexta.

Sem poder contar com Neto, Mena e Arouca (contundidos), o treinador resolveu armar a equipe com três zagueiros - David Braz, Alison e Jubal -, com Cicinho, Alan Santos, Cícero e Émerson Palmieri no meio e Gabriel, Leandro Damião e Thiago Ribeiro no ataque. Geuvânio, que caiu de produção nas fases decisivas do Campeonato Paulista, treinou entre os reservas, e Gabriel foi o segundo atacante, pela direita.

Com as mudanças, Oswaldo quer deixar o time menos previsível do que nos últimos jogos. Desde a entrada de Leandro Damião para ser a referência ofensiva, os adversários passaram a ter mais facilidade na marcação do ataque santista. Ao mesmo tempo, Gabriel não foi o mesmo do começo do Estadual ao deixar de ser o atacante mais avançado para atuar improvisado na armação. Agora, o treinador quer vê-lo como atacante de lado, fechando na diagonal, em vez de dividir espaço com Damião pelo meio, ou ajudar na marcação e na coordenação com Cícero.

A principal preocupação do treinador é com a zaga, que passou a falhar com as seguidas mudanças provocadas por contusões. Depois de perder a dupla titular, formada por Edu Dracena e Gustavo Henrique, Oswaldo agora fica também sem Neto, que vinha compensando os erros de David Braz.

Como a dupla David Braz -Jubal não inspira confiança, a solução foi a troca de Geuvânio por Alison em nome da segurança defensiva. Embora seja volante, Alison foi aprovado pelo técnico nos jogos treinos em que foi improvisado no meio da defesa.

"Em alguns momentos dos jogos o Arouca ou o Cícero volta para ser o terceiro zagueiro, dando maior liberdade para os laterais atacarem. O Alison também está treinado para fazer essa função e, se tiver de jogar mais atrás, não vai ter problema", disse Cicinho. No treino, o lateral-direito armou o jogo pelo meio e se apresentou à frente para finalizar.

O Coritiba fez um treino secreto na sexta e Celso Roth não informou a escalação do time, que não terá o seu principal jogador, o capitão Alex (sofreu lesão na panturrilha). No pouco que falou, Roth passou a impressão de que vai armar a equipe ofensivamente. "Em competição de pontos corridos, é fundamental vencer dentro de casa."

FICHA TÉCNICA

CORITIBA -Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Gil, Baraka, Chico e Robinho; Zé Love e Júlio César.

Técnico: Celso Roth

SANTOS - Aranha; David Braz, Alison e Jubal; Cicinho, Alan Santos, Cícero, Émerson Palmieri e Gabriel; Leandro Damião e Thiago Ribeiro.

Técnico: Oswaldo Oliveira

Árbitro: Émerson Almeida Ferreira (MG)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV