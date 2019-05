Santos muda local e manda 4.º clássico seguido com Corinthians no Pacaembu

Considerada a "segunda casa" do Santos, o Pacaembu eleva o seu status quando se trata do clássico com o Corinthians. A CBF comunicou que o clube decidiu realizar o clássico entre os alvinegros paulistas, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e marcado para 12 de junho, no estádio paulistano.

A mudança do local da partida, inicialmente agendada para a Vila Belmiro, significa que pela quarta vez consecutiva o Santos mandará o clássico contra o Corinthians no Pacaembu. Assim, o time não atua no seu estádio contra o rival desde a temporada 2017.

Em 2018, foram dois clássicos entre Santos e Corinthians no Pacaembu. Os times empataram por 1 a 1 em 4 de março, pelo Paulistão, em jogo acompanhado por 34.448 pagantes. Depois, em 13 de outubro, o Santos se deu melhor, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro, em duelo acompanhado por 24.123 pagantes.

Nesta temporada, o Santos também enfrentou o Corinthians no Pacaembu, no duelo de volta das semifinais do Paulistão. Em 8 de abril, o time triunfou por 1 a 0 para 37.731 pagantes, mas acabou sendo eliminado ao perder para o rival nos pênaltis.

Agora, novamente em busca de uma grande arrecadação, o Santos voltará a encarar o rival no Pacaembu, estádio onde o time tem atuado com bastante frequência na gestão de José Carlos Peres, eleito para a presidência do clube em 2017. Desde, então, inclusive o time não mais encarou o Corinthians na Vila Belmiro.

O próximo clássico será o 98º entre os clubes no Pacaembu. E o Santos está em desvantagem no retrospecto, com 29 vitórias, 32 empates e 36 derrotas.

OUTROS JOGOS NO PACAEMBU

O duelo com o Corinthians não será o único compromisso do Santos no Pacaembu pelo Brasileirão antes da pausa para a Copa América, pois o time também vai mandar no estádio o duelo com o Vasco, em 12 de maio.

Além disso, o Palmeiras decidiu levar o clássico contra o Santos para o Pacaembu. O duelo está marcado para 18 de maio, mesmo dia em que o Allianz Parque receberá show da banda Los Hermanos.