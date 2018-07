Santos na decisão do Mundial é destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO - A classificação do Santos à final do Mundial de Clubes da Fifa é o assunto mais comentado da imprensa internacional. E o uso da foto de Neymar para estampar a vitória sobre o Kashiwa Reysol por 3 a 1 no Japão é unânime.

O espanhol Marca já coloca o Barcelona antecipadamente na final, mesmo antes do jogo contra o Al-Sadd. O AS, da Espanha, também remete o resultado ao possível duelo com a equipe catalã na decisão do torneio. Já o francês L'Équipe e o italiano La Gazzetta dello Sport registram a vitória do time de Muricy Ramalho.