Santos não deverá ter Geuvânio em jogo da 'vingança'

Além de Geuvânio, que voltou a sentir a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, o Santos não deverá ter Rildo e Neto para enfrentar o Botafogo, domingo à tarde, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante está tratando de lesão no músculo posterior da coxa direita e o zagueiro ainda não se recuperou da torção no tornozelo direito. David Braz deve retornar à zaga para formar dupla com Edu Dracena e Thiago Ribeiro é o principal candidato à vaga de Geuvânio.

Se ganhar o jogo de domingo, o Santos fará as pazes com a sua torcida, depois de nove resultados negativos seguidos, porque determinará a queda do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2015. Para o torcedor santista será a vingança perfeita contra os botafoguenses, que se beneficiaram dos erros de arbitragem de Márcio Resende de Freitas para conquistar o Brasileiro de 1995.

Em caso de derrota, o Botafogo, que tem 33 pontos, não conseguirá mais ultrapassar o Vitória (17º colocado, com 38 pontos) e nem o Palmeiras (o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 39).

Enderson Moreira orientou treinamentos tático e de fundamentos, sem divisão entre titulares e reservas na manhã esta quinta no CT Rei Pelé. Na sexta, o treinador vai dar um coletivo e deve definir o time para enfrentar o Botafogo com: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Caju; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Robinho.