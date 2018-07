Santos não marcava mais de quatro gols no Corinthians havia 50 anos

SÃO PAULO - A goleada do Santos por 5 a 1 sobre o Corinthians na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, quebrou um jejum de 50 anos no histórico confronto. Desde dezembro de 1964, o time santista não marcava mais de quatro gols no rival. Na ocasião, o Santos bateu o Corinthians por 7 a 4, de virada, com quatro gols de Pelé e três de Coutinho.

O resultado daquela partida disputada no Pacaembu, que recebeu mais de 54 mil torcedores num domingo à tarde, deixou o time da Vila Belmiro bem perto do título estadual. A conquista, depois, foi ratificada contra a Portuguesa, na última rodada do Campeonato Paulista. Desde então, a equipe corintiana goleou o Santos em seis oportunidades. Além do histórico 7 a 1 no Brasileirão de 2005, o Corinthians fez 5 a 0 em 2001, 5 a 2 em 1993 e 5 a 1 em 2000, 1999 e 1987. No total, esse tipo de goleada ocorreu 26 vezes na história do clássico. O time corintiano conseguiu a marca 16 vezes, contra dez dos santistas.

Em 1972, o Santos quase quebrou o jejum quando fez 4 a 0 no Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, em três oportunidades o time santista bateu o rival por 4 a 2: nos Campeonatos Paulista de 1965 e 1999, além do confronto da primeira fase do Brasileirão de 2002.

Como consolo após a surra desta quarta-feira na Vila Belmiro, no clássico paulista mais antigo, disputado desde 1913, o Corinthians leva vantagem no retrospecto geral. No total, 266 jogos foram disputados, com 104 vitórias do time corintiano e 85 do Santos. Os rivais empataram 77 vezes. O Corinthians marcou 460 gols. A equipe santista, 409 - já contados os cinco gols da quarta.

GOLEADAS DO SANTOS

29/01/2014 - Santos 5 x 1 Corinthians (Vila Belmiro)

06/12/1964 - Santos 7 x 4 Corinthians (Pacaembu)

23/09/1962 - Santos 5 x 2 Corinthians (Vila Belmiro)

17/08/1961 - Santos 5 x 1 Corinthians (Pacaembu)

30/11/1960 - Santos 6 x 1 Corinthians (Pacaembu)

07/12/1958 - Santos 6 x 1 Corinthians (Vila Belmiro)

24/09/1933 - Santos 6 x 0 Corinthians (Vila Belmiro)

08/05/1932 - Santos 7 x 1 Corinthians (Vila Belmiro)

04/09/1927 - Santos 8 x 3 Corinthians (Parque Antártica)

22/06/1913 - Santos 6 x 3 Corinthians (Parque Antártica)

GOLEADAS DO CORINTHIANS

11/06/2005 - Corinthians 7 x 1 Santos (Pacaembu)

18/03/2001 - Corinthians 5 x 0 Santos (Pacaembu)

19/03/2000 - Corinthians 5 x 1 Santos (Morumbi)

23/05/1999 - Corinthians 5 x 1 Santos (Morumbi)

21/03/1993 - Corinthians 5 x 2 Santos (Morumbi)

16/08/1987 - Corinthians 5 x 1 Santos (Morumbi)

08/08/1943 - Corinthians 5 x 2 Santos (Vila Belmiro)

26/07/1942 - Corinthians 6 x 2 Santos (Parque São Jorge)

01/06/1941 - Corinthians 7 x 0 Santos (Parque São Jorge)

24/05/1936 - Corinthians 5 x 1 Santos (Parque São Jorge)

04/01/1931 - Corinthians 6 x 2 Santos (Parque Antártica)

08/06/1924 - Corinthians 6 x 1 Santos (Ponte Grande)

19/11/1922 - Corinthians 6 x 2 Santos (Ponte Grande)

05/06/1921 - Corinthians 6 x 1 Santos (Ponte Grande)

11/07/1920 - Corinthians 11 x 0 Santos (Vila Belmiro)

21/09/1919 - Corinthians 5 x 0 Santos (Ponte Grande)