Santos não tem pressa para acertar com Alex Silva

"Com certeza não será amanhã (sexta) e nem segunda-feira", disse Luis Alvaro. "Vai ser na próxima semana, mas ainda não tem uma data. Temos uma ou outra prioridade para tratar antes", acrescentou o dirigente santista.

Alex Silva é um sonho antigo do técnico Muricy Ramalho para passar a contar com um zagueiro de maior estatura e com bom aproveitamento ofensivo nas bolas altas. Com o desentendimento entre o jogador e a diretoria do Flamengo, a oportunidade surgiu. O treinador até interrompeu as férias para ir pedir pessoalmente o empenho do presidente para contratar o defensor.

No primeiro contato, a presidente do clube carioca, Patrícia Amorim, sondou a possibilidade de levar Ibson para a Gávea, mas Luis Alvaro descartou. Ela chegou a concordar em ceder o zagueiro gratuitamente, mas agora quer uma compensação. Outra complicação é o alto salário pedido pelo jogador, acima do teto de R$ 160 mil da equipe paulista.

FUCILE A CAMINHO - O lateral-direito uruguaio Jorge Fucile chega nesta sexta ao Brasil. Ele foi emprestado gratuitamente por um ano pelo Porto para que o Santos não dificultasse a liberação de Danilo, comprado no meio do ano passado por 13 milhões de euros pelos portugueses, com a promessa de liberação após a Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. No contrato de empréstimo, há uma cláusula em que o clube brasileiro se compromete a liberar o jogador caso o Porto receba uma proposta para vender os seus direitos no meio do ano.