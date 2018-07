Santos não vê margem para novo tropeço no Paulistão

A palavra de ordem no Santos para enfrentar a Ferroviária, neste sábado, às 19h30, no Vila Belmiro, em Santos, é uma só: reabilitação. O técnico Dorival Júnior quer uma reação imediata de seu time depois da derrota no clássico para o São Paulo, na quarta-feira, também em casa.

Com seis pontos, o Santos ocupa a segunda colocação do Grupo D. Tem a mesma pontuação da Ponte Preta e está três atrás do surpreendente Mirassol, o líder com 100% de aproveitamento. Com uma chave equilibrada, qualquer outro tropeço pode ser decisivo lá na frente, quando a fase de classificação acabar – os dois primeiros avançarão às quartas de final.

Dorival Júnior fez apenas uma mudança em relação ao clássico. Lucas Lima apresenta desgaste físico e será poupado. Coincidentemente, o meia foi bastante criticado pelos torcedores pelo desempenho na derrota para o São Paulo. Já o atacante Ricardo Oliveira, que foi inscrito ontem no Paulista, começa no banco.

Pelo lado da Ferroviária, o atrativo será a estreia do técnico Paulo César de Oliveira, que vai acumular o cargo de treinador da seleção de futsal.

SANTOS x FERROVIÁRIA

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Técnico: Dorival Jr.

FERROVIÁRIA: Matheus; W. Cordeiro, Patrick, L. Amaro e Léo Veloso; Claudinei, Flávio, Fábio Souza e Alan Mineiro; Capixaba e Elder. Técnico: PC Oliveira.

Juiz: Flávio Rodrigues Souza

TV: PPV

Local: Vila Belmiro, em Santos

Horário: 19h30