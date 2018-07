Santos nega denúncia de fraude eleitoral e cancela carterinhas de Al Capone e Pinochet

As eleições presidenciais do Santos estão marcadas para 6 de dezembro e oficialmente situação e oposição ainda não apresentaram seus candidatos, mas a política do clube já está agitada. Três grupos de conselheiros de - Terceira Via, Associação Santos Sempre Santos e Resgaste Santista – registraram queixa na Polícia Civil denunciando a existência de seis mil nomes sócios 'fantasmas' no clube, com nomes curiosos como Vito Andolini, nome do chefe da família da máfia no filme Poderoso Chefão, de Augusto Pinochet, ditador chileno, do gangster Al Capone, do ex-jogador santista Edgard Baez, entre outros.

A denúncia foi baseada em cópias de vários cartões magnéticos dos supostas sócios, com base em carta anônima atribuída a um ex-funcionário da CSU, empresa contratada para gerenciar o programa de sócio-torcedor do clube.

Em nota oficial, o Santos minimizou a denúncia, esclarecendo já ter conhecimento das irregularidades porque desde abril faz uma varredura no seu quadro associativo com o recadastramento de sócios, inclusive já tendo cancelado as carteirinhas com nomes falsos, após o cruzamento de números do CPF.

Se na esfera policial o assunto deverá ser apurado em inquérito e se arrastar por muito tempo, no clube promete provocar muito debate na reunião do Conselho Deliberativo marcada para hoje à noite para tratar de assuntos relativos às eleições presidenciais, principalmente a aprovação do voto à distância, pela Internet.

NOTA DO SANTOS

Em reunião informal realizada pela Comissão Eleitoral com os Conselheiros, em 10/06/14, no Conselho Deliberativo do Santos FC,e com representantes da Superintendência Administrativa, Tecnologia e Informática e Comunicação do Clube essas irregularidades foram apresentadas. Foi.explicado que o SERASA havia sido contratado desde fevereiro para fazer uma verificação rigorosa do cadastro de sócios do clube.

A finalidade é atualizar informações como nomes, CPFS, endereços, e-mails e dar baixa nos cadastros das pessoas que já morreram. O cadastro atualizado garante algumas receitas importantes do clube e também permite aos associados aproveitarem uma série de vantagens de ser Sócio-Rei. Além disso, o cadastro atualizado será também peça fundamental na eleição de dezembro.

Nesse trabalho de checagem, em um universo de cerca de 60 mil associados, foram encontrados 49 nomes cadastrados, onde o CPF não batia com os nomes. Nesse grupo constavam as carteiras de sócios 'fantasmas' apresentadas hoje à Imprensa pela Associação Terceira Via. Esses 49 nomes estão bloqueados desde fevereiro e março deste ano. Além disso, cerca de 6 mil associados apresentaram problemas de informação. Desses aproximadamente 5 mil tinham erros de grafia no nome e endereço e já foram sanados.

Restaram cerca de 1 mil que ainda estão sendo investigados para checar diferenças entre CPFS e nomes, podendo inclusive ser de associados que usam o mesmo CPF para seus filhos e dependentes ou de sócios muito antigos da época que ainda não havia CPF. Todos eles serão convidados a se recadastrar, conforme foi divulgado na reunião do dia 10/06/2014.

Todas as carteiras abaixo tem como data de cadastro: 26/11/13

Alphonsus B. Capone, Bloqueada desde 20/02/14

Vito A. Andolini, Bloqueada desde 10/02/14

Edgar F.B. Fernandez, Bloqueada desde 28/02/14

Alexandre A. Nardoni, Bloqueada desde 05/03/14

A.J.R Pinochet, Bloqueada desde 17/02/14

No mais, o Clube esclarece que todas as informações referentes à Eleição devem ser tratadas ou pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Schiff, ou pelo presidente da Comissão Eleitoral, Ricardo Campanário".