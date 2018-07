Santos negocia com cruzeirense Leonardo Silva

Dimas Fonseca, diretor de futebol do Cruzeiro, já disse que o clube tem interesse que Leonardo fique. Mas admite que há concorrência com outros times. Além do Santos, o rival Atlético Mineiro também demonstrou interesse em ter o zagueiro.

Leonardo Silva atuou pouco no Campeonato Brasileiro neste ano porque sofreu grave lesão no joelho direito na sétima rodada, no jogo contra o Atlético Goianiense. Só no mês passado ele voltou a treinar com bola no clube.

Outro ex-cruzeirense indicado por Adílson foi o atacante Guilherme, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador, que está de férias em Belo Horizonte, disse que não deve retornar ao Brasil, pelo menos não por enquanto. "Fico muito feliz com o interesse de clubes brasileiros pelo meu futebol, mas tenho contrato com o Dínamo, e uma volta, no momento, é difícil. Não estou em negociação com ninguém", disse.

O volante Charles, que também jogou no Cruzeiro, e está no Lokomotiv Moscou, da Rússia, já acertou com o Santos.