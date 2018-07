Santos negocia para liberar ida de Danilo para Porto

"Mesmo de férias, o presidente Luis Álvaro conversou na quarta-feira com dirigentes do Porto. O Santos está observando as cláusulas contratuais para liberar ou não o atleta", contou Odílio Rodrigues Filho, vice-presidente santista.

O Porto pagou 13 milhões de euros em agosto para ter Danilo. Pelo contrato assinado, ele deveria se apresentar ao clube português apenas em junho próximo. Mas as partes teriam chegado a um acordo para que o lateral fosse disponibilizado já no começo de 2012.

O vice-presidente do Santos reitera que, pelo contrato, o lateral ficaria até o meio do ano. "Estamos procurando resolver este problema da melhor forma para o Danilo e para os dois clubes", explicou Odílio Rodrigues Filho.

Ele também fez questão de desmentir a notícia de que o Santos estaria interessado em envolver o uruguaio Jorge Fucile, lateral-direito que está no banco do Porto, no negócio. "Este jogador nos foi oferecido por empresários e é mais um nome que vamos analisar. Não há relação entre essa questão e a negociação do caso do Danilo", explicou o vice-presidente santista.