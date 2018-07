Santos negocia para ter retorno de Diego em julho

SANTOS - O meia Diego pode voltar ao Santos no meio do ano, quando acaba seu contrato com o Wolfsburg. O presidente em exercício do clube, Odílio Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira que o jogador já aceitou os valores propostos e deve conversar agora com a equipe alemã para definir a sua situação.

Repatriar o meia é um antigo sonho santista, que tentou trazer o jogador agora em janeiro. Diego, porém, reiterou a vontade de permanecer na Europa, já que está a seis meses do fim do vínculo com o Wolfsburg e pode chegar ao Santos sem custos em julho.

"Apresentamos uma proposta em termos de valores, o Diego aceitou, mas ele deixou firme que prometeu ao Wolfsburg um prazo até janeiro para fazer uma proposta de renovação ou a algum clube da Europa. Se isso não acontecer, nós assinamos pré-contrato e ele se apresenta em julho", disse Odílio.

Hoje com 28 anos, o meia fez histórica dupla com Robinho na conquista do título brasileiro de 2002 e está desde 2004 no futebol europeu. Fora o Wolfsburg, passou por Porto, Werder Bremen, Atlético de Madri e Juventus. No começo das conversas com o Santos para acertar o seu retorno, Diego chegou a pedir o salário de R$ 1 milhão. A diretoria negociou o valor e, caso volte para a Vila Belmiro, ele deverá ganhar cerca de R$ 700 mil mensais.