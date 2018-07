Santos negocia repassar Pato Rodríguez ao Estudiantes

SANTOS - O meia-atacante argentino Pato Rodríguez, de 23 anos, contratado pelo Santos em julho do ano passado por R$ 4 milhões, deve ser anunciado como reforço do Estudiantes, da Argentina, até o fim desta semana. A saída do jogador é mais um passo para "limpar" a folha salarial do clube, uma vez que ele recebia cerca de R$ 160 mil mensais.

Os dirigentes santistas confirmaram nesta quarta-feira que evoluíram as negociações com o clube argentino para o empréstimo de Pato por um ano. Segundo eles, as tratativas dependem do acerto de pequenos detalhes burocráticos para serem concluídas.

No final do empréstimo, o Estudiantes terá preferência na contratação de Pato, que está vinculado ao Santos até julho de 2016. Em um ano de clube, o meia-atacante participou de 39 jogos e marcou dois gols.

Com a demissão de Muricy Ramalho no fim de maio, Pato foi colocado em disponibilidade e só não se transferiu para o Atlante, do México, por não ter acertado as bases salariais. Os mexicanos, assim, acabaram fechando com o também argentino Miralles.

O atacante argentino de 30 anos, que não vinha sendo aproveitado desde a demissão de Muricy, foi vendido ao Atlante por valor não revelado. Como Miralles chegou à Vila Belmiro em troca pelo meia Elano, 20% do valor da venda aos mexicanos será repassado à Teisa, fundo de investidores formado por santistas e que tinha participação nos direitos econômicos do jogador que hoje está no Grêmio.